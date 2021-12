El cuerpo era el de Nancy, la defensa de Macri y la Fake que nos costó millones: las 7 noticias del día

Cerruti blanqueó que el Gobierno evalúa un cierre de fronteras de ser necesario

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, no descartó que la administración del presidente Alberto Fernández disponga un nuevo cierre de fronteras ante el avance de la variante Ómnicron del Covid-19 en el mundo, aunque aclaró que, por el momento, la situación actual no obligaría a tomar una medida de ese tipo.

"Hay posibilidades de que pase cualquier cosa, porque la variante está creciendo en el mundo, y por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos y ser muy prudentes", dijo la funcionaria en declaraciones al canal de noticias TN, al ser consultada por esta alternativa.

“No quiero decir nada que no vaya a suceder, y tampoco queremos ser alarmistas, estamos viendo los procesos, cómo se están llevando, todavía no está la variante en la Argentina, pero esto no quiere decir que no pueda llegar en cualquier momento. En Brasil ya llegó y nosotros mantuvimos las fronteras abiertas completamente, tomando los recaudos del caso”, agregó.

"Por el momento -remarcó- no pareciera que estamos en una situación de riesgo como para tomar alguna de esas medidas extremas, pero estamos día a día controlando el tema".