El cumpleaños en Olivos, la palabra de Cafiero y la renuncia de Moyano: las 7 noticias del día

La UBA celebró sus 200 años y reafirmó su espíritu gratuito, plural y de motor de "movilidad social"

La Universidad de Buenos Aires (UBA) celebró ayer por la noche los 200 años de su fundación en un acto en el que reafirmó su principio de gratuidad, su condición de motor de la "movilidad social ascendente" y su disposición para la generación de conocimientos científicos que la ubican como la mejor de Latinoamérica.

El acto central se desarrolló en el aula magna de la Facultad de Derecho con la presencia del presidente Alberto Fernández,- quien ejerce como profesor en esa unidad académica- el rector Alberto Barbieri, destacadas personalidades del mundo científico y actuales ministros o personalidades que pasaron por sus aulas.

Durante el acto se reconoció la trayectoria de 200 personalidades que pasaron por sus claustros y que ejercen o ejercieron altos cargos en la política, en la ciencia y en la cultura

Además de proyectaron "mappings", uno en la fachada de la facultad de Ingeniería que resume la historia de la UBA desde su creación y como fue dando sus primeros pasos, y otro en la facultad de Medicina, en laque se reconocieron los avances científicos desarrollados por la UBA y exportados al mundo.

Se puso especial énfasis en los cinco Premio Nobel que tuvo la UBA uno de los cuales, Adolfo Pérez Esquivel, distinguido en 1980 como Premio Nobel de la Paz, presenció el acto..

Además, se realizó una performance artística que recorrió el aula magna y el pasillo central de la facultad de Derecho, mientras se proyecto un video que muestra el esfuerzo de estudiantes, docentes y no docentes en su labor cotidiana.

El presidente Alberto Fernández remarcó que "pensar la educación como un bien público" es una característica que "ha distinguido" al país en el "mundo entero" y destacó que la sociedad argentina puede "crecer en la pluralidad" gracias al rol del Estado en materia de servicios.

Fernández definió a la UBA como la "prueba ejemplar de cómo se puede construir una sociedad con una escala social ascendente" y, en su condición de egresado de esa institución, definió a la UBA como un "lugar magnífico donde se puede encontrar respeto en la diversidad y pluralidad en grado extremo".

Por su parte, el rector Alberto Barbieri, llamó a "construir una sociedad más justa e inclusiva" basada en la universidad como "elemento central de desarrollo de un país" y reafirmó "a la educación como un derecho humano, un bien público, social e indelegable del Estado".

No encuentro ningún ejemplo de desarrollo sostenido en el tiempo de ningún país en donde la universidad no sea un elemento central del mismo", dijo Barbieri y agregó: "Hoy, a 200 años, vengo a proponerles que, basados en nuestro pasado virtuoso, construyamos entre todos una sociedad cada vez mas justa e inclusiva".

También habló el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), Ramiro Fernández Sarraf, quien dijo que “la UBA es patrimonio de la humanidad”.

"Me toca ser la voz de miles de estudiantes y me pone muy contento y me llena de emoción estar delante de toda esta gente tan importante por lo que representan dentro de la universidad; la UBA es patrimonio de la humanidad. Es una referencia para una sociedad golpeada, una universidad donde la masividad no va en contra de la calidad", dijo.

La cantante Elena Roger entonó el Himno Nacional y se presentó una moneda y una estampilla conmemorativa del bicentenario, realizadas por La Casa de la Moneda y el Correo Argentino respectivamente.

Entre los 200 homenajeados estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus; el expresidente Eduardo Duhalde y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza.

También fueron reconocidos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el médico infectólogo Pedro Cahn; la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo y psicóloga social Nora Cortiñas; el abogado y periodista Mario Wainfeld y la viróloga Andrea Gamarnik, entre otros.

Adolfo Pérez Esquivel dijo aTélam que "la universidad de Buenos Aires es reconocida no solo en el país sino en el mundo por su calidad académica y trabajo social".

"Es un espacio abierto a la comunidad y creo que eso es lo importante para nuestra sociedad, todo el país y América Latina. Es muy importante toda la historia de luces y sombras que vivió la universidad, y también que es libre, pública y gratuita, una conquista que desde hace muchos años se viene sosteniendo. Es una universidad al servicio del pueblo", completó.