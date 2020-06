El desesperado pedido de un hombre con coronavirus: "Me condenaron a muerte, el plasma es para políticos"

Desesperada, Noelia Gómez (26) acudió a las redes sociales para publicar un fuerte video de su papá, Oscar, quien se encuentra internado en el Hospital Santojanni tras haber dado positivo de coronavirus.

“Nunca pensé publicar algo así. Él es mi papá, Oscar Alfredo Gomez. Es asmático crónico y dio positivo para COVID”, comenzaba el pedido de ayuda de la joven.

Y siguió: “Necesita si o si la donación de plasmas, pero en el hospital Santojanni le dejaron más que claro, que es imposible, que lamentablemente esas cosas no son para gente como nosotros. Necesitamos ayuda, es desesperante. Y en su desesperación también les pide que le pidan a Dios por él, no importa de la religión que sean. Ojalá llegue a alguien que lo pueda ayudar”.

Visiblemente desesperada, Noelia dejó en claro que tuvo que abandonar su trabajo para cuidar de su mamá de 77 años. “En casa lo está esperando su mamá, que es una abuela diabética, 4 hijas y 5 nietos que le encantaría volver a ver y a todos sus amigos que nombró. Ya no sabemos qué hacer, se nos vino el mundo encima”, remarcó, visiblemente conmovida.

Oscar asmático y diabético. La provincia y la Ciudad de Buenos Aires prevén el tratamiento con plasma de pacientes recuperados ante sintomatología respiratoria y otros síntomas asociados. Este procedimiento se lleva adelante principalmente en pacientes considerados de riesgo, como es el caso del hombre, ya que sufre de problemas respiratorios y diabetes.

En el video, acostado en una camilla, con tos seca y máscara de oxígeno, Oscar aclara: “Hoy me enteré de que soy un condenado a muerte. Tengo coronavirus. Pregunté a diferentes enfermeros y doctores sobre el plasma que salva vidas. Me dijeron que en este hospital no se usa. Uno, como disculpándose, me dijo: 'No es para nosotros, es para otro tipo de gente”.

Según el hombre, este procedimiento se “guarda y usa para políticos y ricos". Sin nombrarlo, Oscar, asmático crónico que vive en Mataderos, comparó su caso con el de Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora. “A un político que es asmático también, ya en el primer día le pusieron plasma, le dieron los remedios que le tenían que dar y está mejor”, apuntó.

Luego de hacer público su pedido, Noelia, volvió a usar su perfil de Facebook para dar a conocer que Oscar comenzará el tratamiento el viernes. “Nosotros seguimos esperando el plasma para mi papá, el traslado de hospital si es necesario ya que no nos dan ninguna solución en el que está. Todos somos humanos, no esperen a que sea tarde”, pidió.

Las autoridades del Hospital Santojanni aseguran que, por el momento, Oscar no recibirá plasma de recuperados porque hay 9 personas en grave estado en el mismo hospital, que sí cumplían con los requisitos de aplicación que el viernes definirá el comité de bioética del Santojanni. En ese sentido, ya se el pedido de plasma al Hospital Durand, donde se reciben las donaciones porteñas.