El día después, las lecturas cruzadas y cómo sigue la agenda política: las 7 noticias del día

Para Tetaz el "plan platita movió, pero no alcanzó" para revertir el resultado

Una de las preocupaciones que tenían en Juntos por el Cambio antes de las elecciones tenía que ver con el impacto del “plan platita”, como definieron a la estrategia de expansión del gasto del Gobierno después de las PASO. En declaraciones a la prensa después de la victoria, por un margen menor al que esperaban, en la Ciudad el diputado electo Martín Tetaz consideró que “movió, pero no alcanzó” para revertir el resultado.

“Se cumplió con el objetivo a nivel nacional, que era ganar los cinco senadores para recuperar el control del Senado, que Cristina (Kirchner) perdiera el control del Senado. Obviamente la derrota del Gobierno se ratificó tras el resultado en las PASO con un puntito más en la Provincia, donde el plan 'platita' movió, pero no alcanzó por lo visto”, señaló Tetaz.

En diálogo con Radio Rivadavia, agregó: “Desde el punto de vista de los mercados no cambia nada porque era más o menos lo que esperaban las encuestas, lo que pasó en las PASO. Acá no hubo ninguna sorpresa. No debería moverse el mercado. Lo que sí podría generar algún movimiento es la reacción del gobierno”.

En este sentido, puntualizó: “Falta un dato acá todavía. Si hay un consenso dentro del gobierno y Cristina se retira por decirlo de alguna manera de la escena política y acepta que el presidente gobierne o no. Y esa es la duda que viene estos días”.