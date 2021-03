El Dipy ya está en el olvido: ¿surgió el amor entre Mariana Diarco y Gastón Pauls?

Una vez más, la sagacidad de Vicky "Juariu" Braier, panelista de Bendita TV, al momento de espiar las redes sociales de la farándula habría dado frutos descubriendo un posible nuevo romance.

Así, descubrió una serie de intercambios sospechosos entre Gastón Pauls y Mariana Diarco, quienes comenzaron a seguirse en Instagram hace un mes.

Pronto, la modelo y ex pareja de El Dipy comenzó a compartir varias publicaciones del actor sobre su trabajo, acompañándolas a veces con afectuosos emojis. Estas réplicas a su vez eran compartidas por Gastón en su cuenta.

"Juariu" luego mostró que Mariana publicó un video en el que canta una canción dedicada a alguien con ojos claros. "Todavía no sé si son verdes o azules, te miré tan profundo que no vi el color", puede oírse en la letra.

Además, se refirió en varias ocasiones a un misterioso caballero que la atrae, alabando sus ojos y su "intensidad". Paralelamente, en diálogo con Radio Mitre aseguró que su presente amoroso estaba "complicado".

Mariana y El Dipy se separaron en el 2019 pero siguieron viviendo bajo el mismo techo de común acuerdo para facilitarle la vida a su hijo Valentín, de 4 años.

"Llegó un momento que la relación seguía habiendo amor, pero no funcionaba. Estuvimos ocho años, nos pasó que crecimos para lugares diferentes, queriendo cosas diferentes", explicó ella al respecto.

Mientras tanto, Pauls finalizó en septiembre del año pasado su noviazgo con Camila Canicoba Jaimes. El actor es padre de Muna, de 11 años, y Nilo de 8, frutos de su relación con Agustina Cherri, que llegó a su fin en el 2012.

Recientemente, estrenó en Crónica TV el programa Seres libres, en el cual diferentes personas comparten sus experiencias de lucha contra las adicciones.

En una entrevista, Diarco afirmó que no tiene tiempo para tener un romance. "Trabajo entre ocho y 10 horas por días, después me dedico a mi hijo y duermo. No me da el día para salir con nadie", aseguró Diarco. ¿Habrá que creerle?