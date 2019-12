El dólar turista y el impacto en tu bolsillo: cuánto te van a costar Netflix, Spotify y todas las app de uso diario

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, manifestó en las últimas horas que el Gobierno tiene decidido avanzar con la implementación de un recargo del 30% a las compras que se realicen por medios electrónicos de pago en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del mes que viene Netflix, Spotify, Google y muchas cosas más pasaran a ser más caras. La pregunta ahora es cuánto y por eso en BigBang te lo vamos a decir.

Aclaraciones previas; el cálculo que te vamos a mostrar se encuentra realizado sobre la base de la cotización del dólar en el Banco Nación al viernes pasado, es decir $63, por lo que es un estimativo de lo que tendrán que pagar los usuarios ya que cada banco tiene una cotización diferente. Sobre la base de la divisa norteamericana en el Nación el precio del “dólar turista” será de $81,9. A eso hay que sumarle los impuestos en cada provincia, que no los contabilizamos en la suma por lo que el precio será mayor.

Netflix es el servicio de on demand de películas y series con mayor cantidad de suscriptores del mundo. La membresía más barata tiene un precio de US$ 9 mensuales. Con el nuevo impuesto pasará a tener un costo de $737,10. Lo mismo sucede con Spotify para la música. Este servicio tiene un precio de US$ 6 por lo mes lo que representarán $494,4.

Entre los servicios contratados por los argentinos también se encuentra el almacenamiento de Google. El más barato, que se renueva mensualmente, tiene un precio de US$20 anual lo que te permite tener hasta 100 gygas de espacio. A partir de enero, de no haber un nuevo aumento del dólar, costará $1.638. Los gammers también se verán afectados. Un juego nuevo para la Play Station 4 tiene costo cercano a los US$ 70, es decir que con el nuevo recargo pasarán a costar $5.733 en promedio.

A eso tenés que sumarle la membresía que tiene Sony, denominada Plus, que tiene un precio de US$ 10 mensuales o US$ 60 anuales.

Pero no todo es streaming; las plataformas de alquileres temporarios como AirBnB también sufrirán aumentos ya que desde el año pasado no tiene precios en pesos sino en dólares al tipo de cambio al momento de la transacción. Algo similar sucede con el servicio de delivery de comida y mensajería Glovo que luego de la fuerte devaluación del peso decidió dolarizar todas sus operaciones en Argentina.

Los pasajes de avión también se encontrarán afectados. Salvo los destinos de cabotaje todos los demás se encuentran en dólares, aun cuando aparecen en pesos. Los buscadores como Despegar lo que hacen es configurar el algoritmo con el valor del dólar del día, es decir que costará un 30% más. Por ejemplo, si buscas escaparte una semana a Rio de Janeiro el pasaje promedio cuesta US$ 350 por lo que a partir del momento que entre en vigencia la nueva normativa tendrá un precio de $28.665.

El impacto en la diaria

Esta nueva medida no sólo tendría un impacto en los consumos que se realicen con medios electrónicos de pago, sino también en la diaria de la economía. ¿Por qué? Porque varios analistas consideran que el “dólar turista” oficiará, como sucedió durante la gestión de 2011-2015 de Cristina Fernández de Kirchner como el piso para la divisa norteamericana, es decir que el valor del blue o paralelo será mayor al del turista.