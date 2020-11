El dolor de Stoichkov: "Lamento que estuviera rodeado de vividores y no de los verdaderos amigos"

El futbolista búlgaro Hristo Stoichkov se mostró muy apenado por la muerte de Diego Armando Maradona. Stoichkov lamentó que el astro hubiera vivido "rodeado de vividores, gente muy desagradable, y no por sus verdaderos amigos". Stoichkov destacó que Diego tenía a su alrededor "gente que no le hacía bien" y que a veces, por ese entorno, "era difícil llegar a él, porque te interceptaba gente muy desagradable, que te maltrataba mucho". Stoichkov contó que no hablaba con Diego desde la época en que dirigía a los Dorados en Tijuana y que las últimas imágenes que tuvo de él "no era el mismo que conocí, y que ustedes conocieron"

En diálogo con el canal IP, Stoichkov recordó que "pasamos mucho tiempo juntos y compartimos hermosos momentos" y destacó "la enorme alegría que le dio al pueblo argentino un jugador único". "Eso es lo que quedará", aseguró, con mucha tristeza. La amistad entre el astro argentino y el búlgaro atravesó diferentes etapas: estaban muy cerca cuando Stoichkov asistió al partido homenaje a Diego en la Bombonera, se distanciaron un poco cuando Diego no asistió al partido homenaje al búlgaro, se reconciliaron luego.

Ayer, muy conmovido, Stoickkov había hablado con el canal TyC Sports. "¿Cómo se puede describir? Yo perdí a un amigo de verdad. A veces discutimos, a veces confrontamos, pero siempre para defender lo que queremos defender. Es una triste noticia porque este 2020 nos dejó mucha gente cercana, muchos compañeros, exjugadores, extécnicos, pero yo creo que Dios es tan grande que lo ha visto en los últimos años cómo sufrió Diego y le dijo '¿sabés qué? te voy a llevar conmigo para que no sufras más'. Es lo mejor que le podía hacer por todo lo que ha sufrido", expresó.

"Me quedo con el corazón grande que ha tenido Diego. Ha luchado para sus compañeros, para los niños. Todo lo que podemos imaginar que era fuera del campo Diego, a mí me tocó vivirlo de cerca", declaró. "Jamás olvidaré la amistad que nunca nos compramos él y yo, siempre nos demostramos uno a otro por qué la amistad no se compra. El día que mi familia más disfrutó fue al verlo de cerca, de abrazarlo, de besarlo, fue lo más importante para mí. Después como jugador o entrenador podemos discutir, pero el corazón más grande que conocí fue el de Diego", señaló.

"No es la primera vez que Diego sufre. Siempre pensé que iba a salir bien y salía. En la última, cuando me enteré de la operación de cabeza, pensé que no iba bien. Todo los que lo conocíamos veíamos en el aspecto físico que no iba más y se esperaba esta noticia. Hoy por desgracia, nos deja una persona que admiré de chico. Quiero que descanse en paz", concluyó el búlgaro