El dolor del padre de Lucas, se complica la situación de los policías y qué dijo Larreta: las noticias del día

La madre de Lucas: "No voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo"

Cintia, la madre de Lucas González, el adolescente asesinado a balazo por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, aseguró ayer que no va “a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron” a su hijo, porque les “arruinaron la vida” y no tiene “fuerzas para nada”.

Desde la puerta del hospital El Cruce, del partido bonaerense de Florencio Varela, donde permanecía internada la víctima hasta que murió, dijo que “la idea” era llevarse a su hijo a su “casa, tenía todas las esperanzas”.

“Pero bueno, la Policía me lo mató, yo no voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo, porque nos arruinaron la vida. ¿Yo ahora como sigo? Yo no puedo ahora, tengo dos hijos y no tengo fuerzas para nada, yo no puedo entrar a mi casa y no encontrarlo”, relató conmovida la mujer.

Luego, agregó: “Ustedes (los policías implicados) me destrozaron la vida, me lo mataron, me lo dejaron todo entubado, moreteado con dos balazos en la cabeza, así que lo único que quiero es Justicia y que mi hijo descanse en paz".