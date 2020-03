El drama de los 3 mil argentinos varados en República Dominicana: "Es una pesadilla, se nos cagan de risa"

Lo que era un viaje de placer y la excusa perfecta para sacarse el estrés laboral de todo un año, la pandemia del Coronavirus (COVID-19) lo convirtió en una completa pesadilla. Miles de argentinos se encuentran varados en distintos países del mundo a causa de la cuarententa total y obligatoria que están adoptando los distintos gobiernos y que a partir de este viernes rige en la Argentina a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández.

A partir de este miércoles, Aerolíneas Argentinas comenzó con los vuelos especiales de repatriación para los argentinos que están varados, pero solo aquellos que se encuentran en zonas de riesgo por los casos de coronavirus, es decir Estados Unidos, Europa, Chile, Brasil, China, Corea del Sur, Japón e Irán, tienen prioridad. Solo este número asciende a más de 23 mil personas, sin tener en cuenta a aquellos que están varados en otras naciones.

Por ahora, son cinco los vuelos, tres con salida desde Madrid y dos con salida desde Miami. Y otros cinco que se sumarán en los próximos días, según anunció el presidente de la compañía Pablo Ceriani. ¿Pero qué pasa con los argentinos que se encuentras, por ejemplo, en República Dominicana? Se trata, según pudo averiguar BigBang, de alrededor de 3 mil personas que, desesperados, buscan regresar a sus hogares.

Carla Agustina Soria tiene 23 años y junto a su pareja habían viajado a República Dominicana para distenderse de los problemas cotidianos y del estrés laboral del día a día. Pero aquella escapada de placer se convirtió -según definió- en una pesadilla. "Tenía un pasaje de regreso de LATAM para el miércoles 18 de marzo, a las 17.27 de la tarde. Ese día a mi se me vencía la estadía, por lo que vine al aeropuerto a ver qué onda. El vuelo cancelado recién me figuró en la aplicación y en el mail el día martes", detalló en diálogo con este portal.

Y siguió: "Vine ese día, LATAM nos hizo llenar un formulario y nos advirtió que no nos daba seguridad en nada. Me tuve que alquilar un hotel, porque el consulado y LATAM no se hacen cargo, porque gastarían mucha plata. Les chupa un hue.. la gente que está acá y dejó varada. Me alquilé un departamento por dos días con la plata que me quedaba y hoy ya se me venció. Vine al aeropuerto porque habían dos vuelos de Aerolíneas Argentinas, uno que salió 8.30 y otro que salía a las 14. Fue a las oficinas de Aerolíneas y el gerente nos dijo no iba a ayudarnos porque no sacamos pasaje con Aerolíneas".

Según explicó la joven a este sitio, el gerente de Aerolíneas Argentinas en República Dominicana les dijo lo siguiente: "´Lo lamento, vos no sacaste pasaje con Aerolínea y nosotros priorizamos solamente a los que sacaron los pasajes con nosotros´". En ese sentido, después de entrar en una crisis nerviosa al ver que no podía regresar a su país natal, Carla -aclaró- que buscó poder anotarse en la lista de "espera" de los vuelos de rescate, pero desde Aerolíneas Argentinas le volvieron a negar esa posibilidad. "Quise comprar un pasaje y tampoco me dejaron. Ya agoté todas las alternativas", remarcó.

Y agregó: "Ya no sé qué hacer. Estoy desesperada y me estoy quedando sin plata. Cada vez es más grave estar acá. Nadie, pero nadie nos ayuda. La gente que pudo volverse a su casa lo hizo pagando un nuevo pasaje en Aerolíneas Argentinas. En un principio, yo estoy desde el lunes manejando estas alternativas, nos pareció mucha plata y no la tenemos. Pero ya estamos desesperados y queremos comprar un pasaje, endeudarnos, estar todo el año comiendo pan, pero en nuestras casas. Pero se nos ríen en la cara y no nos dan bola".

Carla sostiene que desde cancillería o desde las propias aerolíneas (LATAM o Aerolíneas Argentinas) no les dijeron "nada para calmarnos": "Nadie nos dijo que nos iban a venir a rescatar. Lo único que nos dijeron es que no sacamos pasaje con ellos y que no nos iban a ayudar. LATAM también se lavó las manos, no nos va a ayudar. Hasta ellos mismos nos dijeron que no tienen plata y que ya no le estaban pagando el sueldo a sus propios empleados. Acá la oficina que era de LATAM ya tiene otro nombre. Lo único que pude conseguir hablando con una chica de LATAM en Palermo y me reprogramó el vuelo para el día 29, pero ya me lo cancelaron ese vuelo también".

Según Cancillería, habría cerca de 3 mil argentinos varados en República Dominicana. "Estamos en la deriva total. Es un pasaje que yo ya pagué y no puedo creer que no me lo reconozcan. Hay gente grande, de más de 60 años, mujeres embarazadas, nenes chiquitos. Acá todo sale carísimo porque todo es en dólares. En un momento nos dijeron que eramos 10 mil argentinos varados, pero después lo redujeron a 3 mil", resaltó la joven de 23 años.

Y sentenció: "A mi y a mi novio nos quedaron 200 dólares y con eso sobrevivimos. Entré en crisis de nervios con aerolíneas argentinas y se cagaron de risa en mi cara. Estamos viviendo una pesadilla. Buscamos miles de aerolíneas para poder comprar y no hay. Hay gente que está peor que yo tiene hijos gente grande familia con problemas de salud y no tiene plata ni para comer imagínate si tendrán para un hospedaje".

Los casos de coronavirus en República Dominicana se duplicaron en dos días, pasando de los 34 confirmados que se tenían el pasado miércoles hasta los 72 reportados hoy por las autoridades de Salud Pública. Por esa razón, el presidente Danilo Medina anunció el martes último en un mensaje a la nación que el país caribeño cerrará sus fronteras durante 15 días y suspenderá todos los vuelos a partir del jueves para frenar la propagación del coronavirus.

La respuesta del Consulado Argentino

A través de un audio, las autoridades del consulado les pidieron a los argentinos varados en el país del caribe que "dejen de llamar por teléfono" porque están saturados de trabajo. "Tengo más de cien llamadas perdidas y mil mensajes de WhatsApp por responder. No logro responder porque estoy yo sola para responder a esto. Después tenemos una embajadora a cargo de las gestiones políticas para la apertura de las rutas para las aerolíneas. Somos tres mujeres trabajando para tres mil argentinos que están varadas en República Dominicana", señaló una de las encargadas de atender los reclamos de los pasajeros varados.

En el mismo, señalan que recibieron más de 700 formularios de argentinos que, aproximadamente, son la cabeza familiar de un grupo de cuatro personas. "Entonces estamos manejando un total de 2100 personas solamente en relación a los formularios. Algunos de los que llaman ni siquiera llenaron el formulario todavía. O sea, es imposible esto", remarcan.

Y agregan: "Es física y psicológicamente imposible. Les pido calma y paciencia. Desde el consulado les pedimos que extiendan el seguro de salud que contrataron para el viaje para poder atender sus dolencias con el médico del hotel o cualquier profesional de un hospital de Punta Cana".

Por último, señalaron que la "prioridad" sigue siendo trabajar con las Aerolíneas y concluyeron: "No hemos logrado que la cancillería nos dé una autorización para pagar alojamientos. No está a nuestro alcance, sinceramente. Es muchísimo dinero para el Estado argentino. Necesitaríamos unos 60 mil dólares por noche, desde acá al 2 de abril para alojarlos a todos y eso es imposible".