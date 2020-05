El drama de una vecina de Ezeiza: "Mato 200 mosquitos por día; me cansé de denunciar, se ríen en nuestra cara"

No todo es coronavirus en la Argentina. Existe otra grave enfermedad que día a día se expande a gran velocidad y ya tiene 25 mil casos confirmados, en su gran mayoría autóctonos: el dengue. Desde la semana epidemiológica 31 de 2019 hasta la 16 de 2020 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 52.594 casos con sospecha de dengue u otros arbovirus.

De esa cifra, según el Ministerio de Salud de la Nación, 22.320 casos resultaron confirmados por laboratorio y no presentaban antecedente de viaje. Otros 1.475 casos confirmados y probables con antecedente de viaje a otras jurisdicciones o localidades que no se hallan en brote y 1.969 casos confirmados y probables en investigación, lo que da un total de 25.764 casos.

La Ciudad de Buenos Aires es el distrito con más casos en el país con 5.183 positivos, seguido por la provincia de Buenos aires, con 4.070. En ese contexto, los vecinos de Carlos Spegazzini (Ezeiza) -de unos 20 mil habitantes- y Máximo Paz (Cañuelas) –con poco más de 10 mil- se encuentran preocupados por la gran ola de mosquitos que se encuentran en la zona.

Pamela es una de las tantas vecinas de Carlos Spegazzini que se mostró preocupadas y hasta asustada por esta situación. La mujer vive cerca del límite con Máximo Paz y le aseguró a este portal que por día llega a matar a unos 200 mosquitos solamente dentro de su casa. “Fumigaron una sola vez apenas empezó la cuarentena”, advirtió, muy angustiada, en diálogo con este portal.

Durante la semana del 6 de marzo la Municipalidad de Cañuelas puso en marcha un dispositivo de desinfección para prevenir la reproducción del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue. Lo propio hizo Ezeiza, que desde febrero hasta el 16 de marzo de este año había recibido 22 notificaciones (4 confirmados) de casos sospechosos de dengue.

Pero si bien en Ezeiza reforzaron los trabajos de prevención con fumigaciones y charlas informativas, Pamela sostiene que en su zona desde mediados de marzo solo pasó “una camioneta, que tiró un "chorrito" finito un par de cuadras y listo. Pero, por ejemplo, por mi casa no pasaron. ¡Ni llegaron acá! Desde el comienzo de la cuarentena que no pasa nadie”, le afirmó la mujer a este sitio.

La vecina de Carlos Spegazzini es mamá de cinco, cuatro chiquitos y una adolescente, y advirtió que ya no sabe qué hacer para evitar que contraigan esa enfermedad debido a la gran cantidad de mosquitos que hay en la zona: “Hace poco sufrimos una inundación y los mosquitos se multiplicaron. En una noche llego a matar 200 en total y no estoy exagerando”.

Según detalló, en la Escuela N°28 de la zona, una maestra dio positivo de dengue, algo que generó gran revuelo entre los padres de la escuela primaria. “Estoy muy preocupada, ya hubo casos de dengue en la Escuela N°28, de una maestra. Acá a dos cuadras de casa también, pero no averigüé mucho por temor al contagio”, explicó Pamela.

Finalmente, sostuvo que debido a la llegada del frío o, mejor dicho, a que bajó un poco el calor, hay menos cantidad de mosquitos que durante el verano, pero avisó: “Siguen siendo demasiados. Yo tengo cinco chicos, cuatro menores y una nena adolescente, y les vivo poniendo OFF!, pero tampoco es sano que les esté poniendo todo el tiempo eso”.

Y concluyó: “Hice denuncias a la parte de ambiental de la Municipalidad de Ezeiza, pero nunca me contestaron o dieron una solución. Llegó a tener decenas de mosquitos en el piso, la mesa de la cocina llena, la pieza, el baño. No hay lugar donde no haya. Es una vergüenza como fumigaron. Estoy a dos cuadras del Arroyo y la verdad que se ríen en nuestra cara. Me cansé de hacer escritos y pedidos. La camioneta solo largó un chorrito y por mi casa no pasó”.