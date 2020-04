El entramado societario detrás del geriátrico de Belgrano con 19 contagios de coronavirus

¿Quiénes son los dueños del geriátrico Apart Incas? Creado en 1993, durante 23 años fue dirigido por un médico especializado en dermatología hasta que en 2018 la presidencia de la sociedad anónima que controla el geriátrico pasó, según consta en los registros oficiales, a Daniela Gonzalo y Alicia Aguelle que pasaron a ser presidenta y vicepresidenta respectivamente.

Ambas incluso trabajan para otras empresas vinculadas al rubro del cuidado de los adultos mayores como es el caso de Residencia Cullen SRL, firma detrás de la que se encuentra Hostal Cullen, un geriátrico en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Ese misma residencia le fue transferida a ambas por una de las dos sociedades detrás de Apart Incas (existe tanto Apart Incas S.A como Apart Incas SRL).

Esa doble inscripción, según explicaron fuentes contables, se debe a una práctica que suelen utilizar las empresas para lograr agilizar algunos trámites burocráticos.

Gonzalo llegó hasta Apart Incas de la mano de quien se presentó como apoderado antes las cámaras ayer y fue uno de los primeros por parte del geriátrico en dar la cara, Luis Megyes. Este último es el marido de Aguelles.

En la misma base de datos consulta por BigBang la sociedad que explota el geriátrico registra cargas sociales impagas a sus empleados, o pagadas de forma parcial, en seis de los últimos doce meses. Megyes aparece como director suplente, de acuerdo a los registros notariales, y no figura en las actas de Cullen SRL.

Todo el combo de la situación hicieron que las autoridades porteñas comenzarán a investigar también a este establecimiento. “Si hay irregularidades se procede a pedir a la AGC la clausura”, adelantaron desde el Gobierno. En ambos lados la tarifa mensual, según pudo saber este medio, ronda entre los $150.000 y $180.000.

Contra estas tres personas está dirigida la denuncia penal por abandono de persona que ya se encuentra en curso y que según pudo saber este medio, se radicó en la fiscalía número 8 de la Ciudad, a cargo de Maximiliano Vence. El denunciante es uno de los familiares de uno de los residentes del establecimiento.

Es por eso que el Gobierno desistió de denunciar penalmente a los regentores del establecimiento y evitar así que haya dos causas penales. “Tenemos declaraciones de familiares de internados y están en proceso de ratificar todos los testimonios. El fiscal Vence, está convocando para hacer declaraciones testimoniales por video conferencia o por email y en base a eso se evaluarán medidas a tomar”, le dijo a BigBang el fiscal general de la Ciudad, Juan Mahiques.

Justamente ante la existencia de esa denuncia, y para preparar el terreno, es que calificadas fuentes gubernamentales sostuvieron que la estrategia legal de los dueños del geriátrico apunta a correr el eje hacia las obras sociales y las prepagas. Por ese motivo es que el propio Megyes habló ante la prensa, y luego la directora médica de la institución, en donde remarcó que se habían cumplido con todos los pasos del protocolo.

Quizás la experiencia en comunicación que tiene Gonzalo jugó ahí un rol importante. Es que hasta 2012 trabajó en la agencia de comunicación de Gustavo Yankelevich, uno de los hombres que más sabe de televisión y medios en la Argentina.