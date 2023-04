El estado de salud de Berni tras la paliza de los colectiveros: “Tengo hundimiento de órbita y fractura de malar”

Tras la golpiza que le propinaron los colectiveros que se manifestaban en la General Paz y la Ruta 3, por el asesinato Daniel Barrientos, el chófer de la línea 620, asesinado en Virrey del Pino, La Matanza, durante un tiroteo entre un agente de la Policía de la Ciudad y dos ladrones, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni rompió el silencio en la puerta del Hospital Churruca, en donde fue sometido a diversos estudios.

“Primero, solidaridad con la familia del chofer asesinado. No es un hecho habitual. Hemos detenido al primer sospechoso. El policía lo identificó”, fue lo que dijo sobre el crimen ocurrido en la madrugada del lunes. Y continuó: “No es un hecho habitual. No es el modus operandi normal de asaltos a colectivos. Obviamente es un hecho que nos duele a todos. Es doloroso”.

Enseguida, al ser consultado sobre las lesiones en su rostro luego de ser agredido por los colectiveros con piñas, patadas, botellazos y ladrillazos, Berni relató: “Tengo hundimiento de órbita y fracturado el malar. Ahora los médicos van a ver si tienen que operarme. Eso es lo que menos importa”.

En tanto, cuando un cronista le consultó si denunciaría a los chóferes que lo agredieron, el ministro contestó: “No los voy a denunciar. Yo soy uno solo y siempre me quedé. Lamentablemente se complicó porque la Policía hizo lo que tenía que hacer”. Y sumó en referencia a la interna en el sindicato de colectivos: “La UTA es así. Hay tres sectores que son aguerridos y se disputan de esa manera. Pero nada justifica la agresividad”.

En tanto, sobre el momento del ataque de los colectiveros y el posterior operativo de la Policía de la Ciudad, Berni afirmó: “La General Paz es jurisdicción de la Policía de la Ciudad. Lo que estamos en la calle no nos asusta”. Y agregó sobre la violencia de los chóferes: “Pero cuando se juntan muchos, hacen muchas cosas y no vengo a patotear. La situación estaba resolviéndose. Después la infantería avanzó. Y pasó lo que pasó. Uno muere de pie pero nunca de rodillas”.

También dijo sobre lo sucedido: “Estas son cuestiones de nuestro trabajo. No especulamos y todos los días es así, así es el trabajo del ministro de Seguridad. Todos los días nos jugamos la vida, minuto a minuto”. Y le envió un mensaje a los colectiveros: “A los choferes le digo lo que digo siempre, soy uno de los autores de la ley para que las empresas pongas las cámaras de seguridad en los colectivos. Es una cuestión que tiene que resolver el Ministerio de Transporte. Pero no tenga duda que nuestra voluntad es solucionar los problemas. Incluso con la violencia que hay en la sociedad. Con muchos choferes hemos trabajado y me conocen. Lamentablemente sucedió lo que sucedió”.

En tanto, sobre las heridas, también declaró: “Si no me tienen que operar no voy a quedar internado. Estamos esperando el resultado de la tomografía. Si hay desplazamiento hay que operar. Mi instinto dice que estoy perfecto. Hoy a las 16 hay una reunión con ellos. Y me apuro para poder estar ahí y poder ser parte de la reunión”.

Y sobre las razones por las que fue a la protesta, explicó: “Me presenté porque es parte de nuestro trabajo. No iba a responder ninguna agresión. Soy un hombre de bien. Recuerdo un cascotazo tremendo desde atrás. Pero yo voy a seguir trabajando”. Y sobre el operativo de la Infantería de la Ciudad: “Estoy convencido de que, sin dar una responsabilidad a la Infantería del Gobierno de la Ciudad, pero me llevaron arrastrándome. Ellos cumplieron con un protocolo. Ellos no saben de qué estábamos hablando. Pero lo importante es no bajar los brazos, redoblar el esfuerzo y que a estos asesinos los vamos a detener. Y cuando los detengamos, vamos a ver el prontuario que tenían cada uno de ellos”.

Por otra parte, realizó una autocrítica al gobierno: “Nosotros trabajamos desde el 10 de diciembre de 2019 para que la Gendarmería esté en la calle. Se lo dije al presidente. Teníamos que llevar adelante el Operativo Centinela que hicimos en 2014. Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Nosotros vamos a seguir trabajando”.

Por último, sobre los delincuentes que mataron al chófer, Berni afirmó: “Todavía no tenemos la información necesaria sobre lo que ocurrió. Ni bien terminaron de hacerme la tomografía, el jefe de la Policía me dijo que el agente actuó en el colectivo cuando asesinaron a sangre fría al colectivero. Lo concreto es que no bajamos los brazos y vamos a seguir trabajando. Por eso hay un hombre detenido y el policía lo habría identificado como uno de los autores del hecho. Y a la tarde, la fiscal trabajará en el caso. Ya vamos a ver que ambos delincuentes tenían que estar detenidos desde antes”.