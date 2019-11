El ex CEO de Flybondi dijo que el peronismo era un cáncer y la empresa le pidió la renuncia

El suizo Julian Cook, uno de los accionistas de Flybondi, hizo explosivas declaraciones sobre la victoria del Frente de Todos en las elecciones presidenciales. A pesar de que las realizó en el marco de un chat de empresarios afines al macrismo, trascendieron y fueron publicadas por La Nación.

"No puedo creer"

"No puedo creer que Cristina volvió. Hoy no sé cómo va a seguir Flybondi con este gobierno K. Ya dejé mi posición de CEO y vuelvo a Londres en diciembre. Me quedo en el directorio, así que voy a seguir los próximos pasos de Flybondi en el país, pero de un poco más lejos", escribió Cook

Allí, Cook recordó que se mudó a Argentina desde Londres en el 2016 y señaló que el camino transitado con la aerolínea "fue difícil con un tipo de cambio que pasó de 16 a 60, teniendo en cuenta que tenemos 70% de nuestros costos en dólares".

El empresario también criticó a Mauricio Macri por quedarse "a mitad de camino en muchos aspectos" y no reestructurar Aerolíneas Argentinas "que tuvo US$ 680 millones de pérdida en 2018".

"Es una pena irme, pero no me quedó otra. Les deseo lo mejor, amo la Argentina y espero que un día va a salir del peronismo, un cáncer que destruye el país poco a poco desde décadas", sentenció con dureza Cook.

Críticas y pedido de renuncia

"Que el director de Flybondi se vaya ante un cambio político habla mucho de la falta de seriedad de esa empresa", expresó al respecto Pablo Biró, del gremio de pilotos APLA, en diálogo con radio Futurock. "FlyBondi es una empresa que va a tener vida corta, se va a ir de un día para el otro y va a dejar a los trabajadores en la calle".

Paralelamente, el directorio de la compañía aérea exigió hoy la renuncia de Cook a su puesto en el directorio y, a través de un comunicado, advirtió que sus opiniones "son de carácter personal y no reflejan ni representan los intereses de la compañía".

"Leí con consternación y decepción las recientes declaraciones personales de Julian Cook hacia las autoridades de gobierno actual y próximo. Estas fueron las opiniones individuales del Sr. Cook y no reflejan a Flybondi o sus accionistas", señaló por su parte Peter Yu, socio gerente de Cartesian Capital Group, empresa que es la principal accionista de Flybondi.

Yu además señaló que la aerolínea "no es una organización política" y subrayó que la lealtad de la compañía es hacia los pasajeros "y con poder ofrecer viajes aéreos convenientes, seguros y accesibles para todos los argentinos".

Vale recordar que Cook dejó de ser el CEO de Flybondi a fines del 2018 aunque continuaba oficiando como director y accionista minoritario. Su lugar había sido ocupado por el ex LATAM Sebastián Pereira, quien también se distanció de las declaraciones de su colega asegurando que el camino de crecimiento de la empresa es "producto de un trabajo conjunto con todos los gobiernos, nacional y provinciales, en pos de la conectividad del país".