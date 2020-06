El ex de Miss Bolivia se autodenunció: quiere que ella declare ante la Justicia

El sociólogo y especialista en cultura judía Emmanuel Taub se autodenunció ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a través de un escrito presentado por su abogado. Taub niega haber ejercido cualquier tipo de violencia contra su ex pareja, la cantante María Paz Ferreyra, conocida como "Miss Bolivia" y reclama que los hechos supuestamente ocurridos sean investigados por la Justicia.

“Con mi cónyuge María Paz Ferreyra (Miss Bolivia) nos encontramos separados de hecho hoy en proceso de divorcio. No nos vemos personalmente desde el 16 de mayo del corriente. Este proceso de separación comenzó en febrero de este año en el que me fui de mi casa en dos diferentes oportunidades. Regresé para comenzar la cuarentena. Desde ese momento la convivencia se fue tornando cada vez más difícil ante los planteos de Paz Ferreyra de no soportar que mi hora de trabajo sea la nocturna, momento en el que encuentro la tranquilidad y libertad para pensar y escribir”, señala Taub en el escrito .

“Hablamos al respecto sobre lo que nos pasaba y por primera vez me dijo que ella sentía angustia porque trabajaba de noche y no me metía a dormir con ella porque era lo que vivió de chica con su papá y el divorcio de sus padres, en donde él la dejaba esperando a la salida del colegio hasta que al anochecer la celadora debía llamar a la madre para que la busque. Me dijo que eso para ella era una violencia simbólica que le ejercía el padre y que lo veía en mí. Compartíamos todas las cenas y a veces algunas series de televisión. Y luego yo me iba a trabajar para volver a la cama matrimonial junto a ella por la madrugada”, agrega.

El viernes pasado, Miss Bolivia publicó un duro mensaje en su cuenta de Instagram. Decía: "A los familiares y cómplices de mi abusador: ¿podrían dejar de mirar mis stories? Es de mal gusto e igual pronto se van a enterar de todo en la tele. Bajen la ansiedad, ustedes saben quiénes son. Besis y salud. De este lado somos bocha".

El domingo, Miss Bolivia prosiguió sus posteos con imágenes: raspones en sus brazos, un moretón en su rostro, y hasta una irónica foto frente a un coche fúnebre con la frase "ya me vinieron a buscar".

En su escrito, al que accedió Infobae, Taub arguye que las imágenes de raspones presentadas por Miss Bolivia ya habían sido posteadas anteriormente por ella bajo la consigna de que había que cuidarse del piso mojado. El sociólogo afirma que "tales imágenes nada tienen que ver con violencia de género" y requiere que llamen a declarar a su ex pareja "a efectos de que deponga bajo juramento las fechas y motivos de las publicaciones realizadas con carácter urgente”.

Taub cuenta en su escrito la discusión que, según él, derivó en la separación, y dice que se dio cuenta "que el problema necesitaba otro tipo de ayudas profesionales y que yo no tenía capacidad para seguir en esta relación". Ahora, la Justicia deberá dirimir quién está diciendo la verdad.