El exabrupto de Silvia Mercado : dijo que las restricciones tendrían "más sentido" con más de 20 mil muertos

La Argentina está por alcanzar los 100 días ininterrumpidos del aislamiento social, preventivo y obligatorio, decretado por el presidente Alberto Fernández allá por el 20 de marzo con el objetivo de frenar el avance del coronavirus, y ya hay cientos de personas que buscan ponerle un freno a la cuarentena para poder retomar sus actividades diarias, sin importarles el riesgo de la enfermedad.

Entre ellas se encuentra la periodista Silvia Mercado, quien en las últimas horas se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de afirmar que le gustaría que la cifra de muertes a causa del COVID-19 supere los 20 mil casos para que las restricciones “tengan sentido”.

La periodista de Infobae decidió comentar un posteo que realizó el analista y director del Grupo de Opinión Pública, Raúl Timerman, quien le preguntó a sus seguidores si “¿Los cansados, estresados, aburridos y angustiados por la cuarentena, se sentirían más aliviados si en lugar de 1000 muertos tuviéramos 20.000?”. Fue entonces, que Silvia entró en acción.

La periodista no dudó en afirmar que, en lo personal, ella se sentiría aliviada y le daría más sentido a las restricciones que viene padeciendo en su vida diaria, si la cantidad de fallecidos por COVID-19 fuera superior a la actual. “La verdad que sí. Encontraríamos más sentido a las restricciones. Así, es muy difícil”, respondió, dando comienzo a un sinfín de críticas.

La primera en cuestionar sus dichos fue la siempre polémica Úrsula Vargues, quien decidió ir directamente al grano e insultar a Mercado. “¿Qué decís, mamerta? Paso. Yo no quiero más muertos como vos. Yo no quiero ninguno más. Pero deja, es obvio que no lo vas a entender”, le contestó, dando lugar a la irónica réplica de la periodista: “Lo de mamerta me representa muy bien. Gracias. Soy runner también. Digo, por si querés entender mi ideología”.

El propio Timerman también decidió responder al exabrupto de Mercado y escribió: “Es fácil de lograr. Mañana volvamos a la normalidad y olvidémonos de la existencia del coronavirus. Cuando lleguemos a los 20.000 muertos, reinstalamos la cuarentena”.

Lo cierto es que Mercado comenzó a recibir despiadados cuestionamientos por sus dichos de internautas que llegaron a desearle que algún familiar contrajera la enfermedad, por lo que la periodista reconoció su error, aunque lejos de hacer un mea culpa sostuvo que cayó en la provocación y aclaró que solo buscaba “pelearse” un poco con Timerman.

“Tiran esos temas para que alguien pique y yo soy tan boluda que pique. Lo peleo un poco a Raúl así se divierte un poco. Esta súper aburrido. No le demos mucha bola tampoco”, concluyó Mercado.