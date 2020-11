El extraño silencio del médico personal de Diego y las dudas de las hijas por su muerte

Leopoldo Luque, el médico que atendió a Diego Armando Maradona durante sus últimos años, y quien además lo operó recientemente de un hematoma subdural, decidió ir esta mañana a despedir a quien fue su paciente, en el velorio público que se lleva a cabo en la Casa Rosada.

El médico entró en la escena pública hace dos semanas, cuando anunció que debía operar al ex futbolista por un problema de salud. Aunque la operación salió bien, algunos, entre ellos sus hijas, se cuestionan si el "Diez" no fue dado de alta demasiado pronto, y si ello no influyó en su fallecimiento.

Leopoldo Luque es el médico que operó a Maradona hace dos semanas.

"Estamos todos muy dolidos con esta pérdida invaluable. Estamos acompañando a la familia", dijo Luque al ser consultado por los medios, cuando a bordo de su moto llegó a la puerta de la casa de Gobierno.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Más allá de que el profesional de salud evitó dar mayores declaraciones a la prensa por "respeto a Diego y a la familia", sí se animó a decir que siente "un profundo pesar" por la muerte del astro del fútbol.

A pesar de que el neurocirujano llegó a Casa de Gobierno en su moto e intentó evitar realizar declaraciones, los periodistas le consultaron por el comunicado de Matías Morla, abogado de Maradona, quien se quejó del mal accionar que mantuvieron las personas que estaban a cargo de Diego en su casa. "Es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abocado a esos fines", sostuvo.

Como respuesta, el médico solo dijo que se encuentra en pleno contacto con la familia de Diego, y que esta muerte significa un "profundo dolor para todos".

Luque asistió al velorio público del "Diez".

Mientras Luque esperaba poder ingresar a la Casa Rosada, fue abordado por los periodistas, hasta que le indicaron que debía correrse de las puertas y que tenía que buscar un lugar donde estacionar el vehículo fuera de la casa presidencial.

Luque operó al "Diez" hace dos semanas de un hematoma subdural, después de que se lo notara perdido y desorientado. Entonces, el médico insistió con la intervención urgente..

Tras la intervención, Diego permaneció internado una semana, hasta que le dieron el alta y fue trasladado hasta su casa en Tigre, donde se suponía que debía tener una internación domiciliaria, con un grupo de profesionales que siguiera su evolución.

En su momento, el profesional fue muy criticado por sacarse una foto con Maradona tras la operación, algo que según el médico, pensó que iba a ser una imagen "que iba a borrar la otra que había dejado Diego el día del partido contra Patronato", donde se lo había notado mal.

La familia sospecha que Diego murió por no recibir atención.

Cuando trascendieron las primeras informaciones sobre la muerte del ex deportista, lo primero que se dijo es que había fallecido cerca del mediodía, después de haber estado levantado unas horas.

Sin embargo, la autopsia determinó que perdió la vida mientras dormía a causa de un edema agudo de pulmón secundario a insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

Casi en simultáneo a que se conociera el resultado preliminar de la autopsia, la Fiscalía de San Isidro, a cargo de la investigación, hizo público un comunicado en el que dejó constancia de que la última vez que Diego había sido visto con vida fue el martes 24 de noviembre a las 11 de la noche, cuando se despidió de su sobrino.

La Justicia confirmó que Maradona fue visto por última vez con vida la noche anterior a su muerte.

De este modo, se confirmó que recién al día siguiente, el miércoles 25, los profesionales que lo atendían entraron al cuarto porque no podían despertarlo, e intentaron realizar maniobras de reanimación que no resultaron exitosas.

Por esto mismo, los fiscales que investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona procurarán determinar si hubo algún tipo de negligencia en los controles y la asistencia médica del ex astro futbolístico, algo que las hijas del "Diez", Dalma y Gianinna, también sospechan.

Además, la Justicia ya confirmó que existió una demora de media hora en la ambulancia que debía entrar al barrio cerrado, mientras que por su parte Morla adelantó que irá contra aquellos que debían cuidarlo.