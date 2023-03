El feroz cruce entre Juan Grabois y Cristina Pérez: “Usted es una xenófoba, racista e ignorante”

Las redes sociales colapsaron en la tarde-noche de este lunes y no por la final de Gran Hermano, que tiene expectante a gran parte de la sociedad, sino debido al feroz cruce que mantuvieron Juan Grabois y Cristina Pérez en el programa que la conductora tiene en Radio Rivadavia. Insultos, agravios y duras acusaciones entre la periodista y el dirigente social a raíz de la adjudicación de tierras del Estado Nacional en el Partido de General Pueyrredón a una ONG liderada por el docente para el desarrollo de un proyecto agroecológico que será explotado por familias de bajos recursos. “Usted es una xenófoba, racista, mentirosa e ignorante”, le dijo Grabois a Pérez.

Para entender este cruce, primero hay que detallar que un grupo de personas intentó este sábado tomar posesión de unas 140 hectáreas que el Estado cedió a la ONG Tercer Tiempo, que está nucleada en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que conduce Juan Grabois, lo que derivó en un escándalo y enfrentamientos verbales con vecinos y efectivos de la Policía Bonaerense.

Se trata de tierras que fueron cedidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) para que "se lleve adelante un Proyecto de Producción Agroecológica donde trabajarán productores rurales del cordón frutihortícola de la ciudad, proyecto que permitirá el abastecimiento local con alimentos de calidad". "Se trata de la concreción de una propuesta histórica para dichas tierras", explicaron.

Y remarcaron: "Fue pensado con la construcción del Complejo Turístico Chapadmalal. Están trabajando profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Conicet con todos los estudios de suelo correspondientes y necesarios. Es el equipo que evaluará la viabilidad de cada sector del predio según las funciones que permitan las tierras".

Desde el MTE explicaron que "el proyecto se suma a otras iniciativas en Argentina, que buscan afianzar la agricultura familiar, resolviendo las dificultades del acceso a la tierra para muchas personas que actualmente trabajan en condiciones de arrendamientos costosos y precarios". "Actualmente hicimos posesión del predio y su custodia, como lo marca el convenio firmado el 16 de febrero del corriente año y por el cual nos apersonamos", puntualizaron.

Si bien remarcaron que no se instalará ningún asentamiento, manifestaron que allí vivirán "quienes trabajen la tierra": "Es todo legal y es un delirio cómo se montó la oposición. Esto es justamente para evitar ocupaciones ilegales". Se trata de un inmueble ubicado la altura del kilómetro 553 de la Ruta Provincial 11 de la localidad bonaerense de Chapadmalal, partido de General Pueyrredón.

A raíz de esto, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, expresó su rechazo a través de su cuenta de Twitter y anticipó que acudirá a la Justicia para "frenar estas acciones". "Lo que está pasando en la zona de El Marquesado es de extrema gravedad. Porque mientras los marplatenses trabajan para progresar y hacer crecer la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas de forma totalmente ilegítima", subrayó Montenegro.

Y en este contexto fue que se originó el cruce entre Cristina Pérez y el propio Grabois. Lo primero que hizo la periodista fue asegurar que las tierras se repartieron entre gente de La Matanza debido a la cercanía o afinidad política del partido liderado por Fernando Espinoza con el actual gobierno. Esto no sólo fue rechazado por el dirigente social, sino que además se animó a acusar a la conductora de "xenófoba, racista, mentirosa e ignorante". "Es mentira que es gente de La Matanza. Las noticias mienten. ¡Es mentira! Mirá lo que decís, no sé como no se te cae la cara de vergüenza. Sos una sin vergüenza. Es una xenófoba, una racista y una clasista", denunció el docente.

En ese momento, Pérez había sostenido que el Estado "reparte tierras por afinidad política, como pasa con los Mapuches" y agregó: "A mi se me caería la cara de vergüenza si en vez de ir a trabajar voy al Estado para que me dé tierras". "Cuando dice que a los Mapuches le dan tierra es como si yo dijera que a los judíos le dan tierra. Está demonizando a todo un pueblo. Usted lo que hace sutilmente, jugándola de educadita, dice que yo mandé a tomar tierras a gente de La Matanza. Eso es una calumnia, una mentira y usted es una mentirosa", sostuvo el también escritor, a lo que Cristina respondió: "Su agrupación recibe dinero para planes del Estado, ¿o no?".

Resulta que luego de que Grabois le retrucara a la conductora que Radio Rivadavia también recibe dinero del Estado, Pérez señaló: "¡Usted se cubre con la sotana del Papa!". "Su sueldo, en parte, lo paga el Estado...señora planera", fue la filosa respuesta del dirigente social, a lo que Cristina le recriminó: "Se cuelga de la sotana del Papa, de la pollera de Cristina y de las bermudas de Máximo". Finalmente, la periodista sostuvo que Grabois es "un patotero" que se cree el vengador de las propiedades, el Robin Hood de las propiedades en sucesión”. “Si el terreno es en Mar del Plata, hubiese sido lógico que consultaran [el proyecto] a la Municipalidad de Mar del Plata”, sentenció.