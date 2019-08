El FMI se reúne con economistas de Alberto y el drama de Mariana Nannis: las 7 noticias del día

El FMI se reúne con Lacunza y hoy recibe al equipo económico de Alberto Fernández

La misión del Fondo Monetario Internacional que arribó el sábado a la Argentina se reunirá hoy por la mañana por segunda vez con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, con quien ya mantuvieron un encuentro el sábado por la tarde. Se espera que el organismo multilateral defina cuándo enviará los U$S 5.400 millones acordados el año pasado.

Además, los directores del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner y el encargado para la Argentina, Roberto Cardarelli, recibirán por la tarde al equipo económico del Frente de Todos. Irán Cecilia Todesca, Emmanuel Álvarez Ágis y Guillermo Nielsen.

Alberto Fernández: “Cristina nunca me dijo a quién tengo que poner ni a quién tiene que poner ella”

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que la conformación del gabinete si es electo en octubre será conversada con la ex presidenta Cristina Kirchner. “¿Cómo no le voy a pedir opinión, si es mi amiga y valoro su opinión?”, se preguntó. Sin embargo, evitó dar nombres de los posibles ministros que podrían ocupar roles centrales a partir del 10 de diciembre.

Por otro lado, Fernández se refirió a la situación crítica que atraviesa Venezuela, y remarcó que el gobierno de Nicolás Maduro no es una dictadura, aunque aseguró que es “autoritario”. “Un gobierno democrático puede devenir en un gobierno autoritario, las instituciones están funcionando allá, después discutimos cómo funcionan”, agregó.

Crisis sin fin: en junio las ventas en supermercados cayeron más de un 13 por ciento

El consumo en supermercados cayó un 13,2 por ciento interanual en junio, y acumula una baja del 12,8 por ciento en el primer semestre del año. Según mediciones del INDEC, en los shoppings la caída fue del 6,1 por ciento, y acumula un 15,5 en los primeros seis meses de 2019.

El consumo atraviesa una situación crítica, con 12 meses en caída. En los comercios mayoristas las ventas bajaron en promedio un 13,5 % en junio y acumulan un desplome de 14 % en el primer semestre del año.

En pie de guerra: gobernadores van a la Corte por el IVA y Ganancias

Gobernadores de veinte provincias comenzarán a partir de hoy con las presentaciones judiciales ante la Corte Suprema para reclamar contra el paquete de medidas económicas lanzado por el gobierno tras la devaluación del 25 por ciento post-PASO. Rechazan la eliminación del IVA, los cambios en Ganancias y el congelamiento de los combustibles, y denuncian que tendrá impacto en las arcas provinciales.

Chubut y Neuquén podrían ser las primeras, aunque se sumarían San Luis y La Pampa. La semana pasada los gobernadores se reunieron y en un duro documento aseguraron que la medida ni siquiera fue consultada y consideraron que el paquete era un “despojo” de sus recursos y que ponía a las provincias en “una grave situación de desfinanciamiento”.

Comienza el juicio a la arquitecta que le cortó los genitales a su amante en 2017

La Cámara del Crimen de Córdoba dará inicio hoy al juicio a la arquitecta Brenda Barattini, quien en noviembre de 2017 le cortó los genitales a su amante mientras dormían. El episodio ocurrió en noviembre de 2017, y la acusada se encuentra detenida desde entonces, imputada por lesiones gravísimas, aunque la fiscal del caso, Bettina Croppi, pediría agravar la carátula a “homicidio en grado de tentativa”.

Choque fatal: se metió en contramano a la Panamericana, chocó contra un camión y murió

Un hombre se metió de contramano a la autopista Panamericana con una camioneta Mercedes Benz Sprinter y murió al impactar de frente contra una camión que intentaba esquivarlo. El choque se produjo en plena madrugada, a la altura del kilómetro 53 del ramal Campana. Testigos aseguran que el hombre “no parecía ebrio” y que esquivó varios autos hasta llegar al carril rápido.

Nannis acusó a Caniggia: “Mató a mi hijo por un paquete de cocaína”

La mediática Mariana Nannis recordó anoche en el programa de Susana Giménez un dramático episodio con el ex futbolista Claudio Caniggia, que la hizo perder un embarazo de dos meses y medio. “Le pregunté si tenía algo y le dije que me mostrara los bolsillos, le dije que si estaba drogada que se fuera, se enojó y me empujo contra un auto. Le dije: ‘si te querés drogar te vas a un puticlub’”, afirmó.

Nannis relató que al día siguiente comenzó a sufrir una hemorragia y cuando llegó a la clínica le dijeron que había perdido el embarazo. “Hoy tendría un hijo de 12 años, él mató a mi hijo por un paquete de cocaína, le importó nada que estuviera embarazada y para mí un hijo es un tesoro”, remarcó.