El fotógrafo autodidacta que explora las bellezas de Buenos Aires y tiene miles de seguidores

A veces hace falta ver lo cotidiano a través de ojos ajenos para volver a enamorarnos de lo que nos rodea. Esa parece ser la clave del éxito de Martín "Tincho" Hernández y su cuenta de Instagram, @buenosaires.ar (declarada de interés cultural por la Legislatura porteña) en la cual sumó más de 200 mil seguidores con sus retratos de paisajes y edificios -tanto emblemáticos como poco conocidos- de la ciudad, complementando las imágenes con reseñas históricas y datos de color.

Nacido en Temperley, Martín recuerda que la primera vez que viajó a la capital para celebrar el Día de la Primavera con sus amigos en los bosques de Palermo pasó todo el día recorriendo la red de subte, encantado y sorprendido, y se perdió el festejo.

"A los años vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires, y mi amor y curiosidad fueron inmediatos. Cada vez que tenía que ir a cualquier lado decidía hacerlo por calles diferentes para poder observar, y los findes trataba de ir a lugares turísticos para aprender", le cuenta a BigBang.

Licenciado en Relaciones Públicas, decidió abrir la cuenta @buenosaires.ar en el 2013 mientras trabajaba en una inmobiliaria. "Eso me generó la posibilidad de aprovechar mi trabajo para poder contemplar diferentes lugares. La fotografía siempre estuvo presente en mi pero como observador. De hecho nunca estudié fotografía, soy autodidacta", explica.

Explorador incansable

Desde ese momento, su meta se convirtió en una mezcla de mostrar "lugares que todos recorremos y no miramos por no prestar atención", y ser "en cierta forma 'los ojos' del Buenos Aires que muchos no pueden ver, en especial cuando consigo ingresar a sitios a los que la gente no tiene acceso".

Esta posibilidad de recorrer todos los rincones de la ciudad también le permite a Martín un diagnóstico particular sobre el estado del patrimonio edilicio de Buenos Aires, en cuya conservación asegura que "es fundamental trabajar más".

"Es algo que a veces pareciera que se hace, pero luego nos damos cuenta con muchos casos que no es así. Es necesario cuidar lo que todavía queda de nuestra historia arquitectónica y cultural para no perder eso que nos hace porteños"; subraya.

Los recomendados

Con tantas imágenes en su cámara y en sus recuerdos, ¿qué lugares de la ciudad elegiría Martín para mostrarle a alguien que la visita por primera vez?

"De los lugares que son turísticos, sin lugar a dudas el corredor Plaza de Mayo -San Telmo por calle Defensa, la librería del Ateneo Grand Splendid y la zona del Cementerio de la Recoleta, la Facultad de Derecho y la Floralis Genérica. Y por ultimo, las nuevas ofertas que ofrece Villa Crespo y su cercanía con Palermo", describe.

¿Y de las zonas menos frecuentadas? "Me encanta perderme por las callecitas de Parque Chas, y de allí la zona de Agronomía, cerca de la casa de Julio Cortázar", revela. "Parque Avellaneda y la casona de los Olivera, y la zona de los murales de Barracas y Pasaje Lanín. ¡Que difícil es elegir!",