El frío y la desigualdad matan: murió un hombre es situación de calle por las bajas temperaturas

Esta madrugada, el termómetro marcó 2 grados y mientras muchos dormíamos en nuestras casas, afuera, las personas en situación de calle, luchaban con sus escasas sábanas, frazadas o cartones escudándose del viento helado que invadía la noche. Muchos pudieron pasar la noche, pero Héctor no resistió, su cuerpo no soportó la carencia y la desigualdad camuflada de frío y falleció en las últimas horas en Villa Crespo.

El cuerpo no presentaba signos de violencia y si bien no se desconocen las causas, su fallecimiento se da en medio de la ola de frío polar que llegó a las calles de la Ciudad de Buenos Aires y de gran parte del país. El estremecedor hallazgo fue en la madrugada de este lunes cuando personal de la Policía de la Ciudad se dirigió a la calle Leopoldo Marechal al 1.300 debido a que un hombre en situación de calle no respondía a los llamados.

El SAME intervino y constataron el peor final. El hombre había fallecido y "a simple vista no se observaron signos de violencia sobre el cuerpo", indicó el parte policial. En el caso intervino la Fiscalía Nacional, Criminal y Correccional número 42, a cargo de Arturo Velarde, que dispuso realizar una autopsia para determinar las causas de la muerte, que aún no fueron informadas.

Desde la organización comunitaria "Amigos en el Camino" dieron a conocer este martes que el hombre se llamaba Héctor y dejaron un sentido mensaje, con una foto suya. "Nos duele el alma... ¿cuántos Amigos más morirán en las calles? Héctor era alegre, muy alegre. Le gustaba hablar con doble sentido. Cuando conseguía changa de albañil desaparecía una semana", se puede leer en la red social Facebook.

Allí, la organización que colabora con gente en situación de calle, remarca que "Héctor era agradecido" y que todas las veces, antes de que Amigos en el Camino se retirara tras prestar ayuda, "siempre agradecía muy de cerca y en voz baja". "Héctor, Amigo, te despedimos con mucho cariño y prometemos que no te olvidaremos y quedás por siempre en el corazón de todos los #AmigosEnElCamino", concluye el texto.

En tanto, desde la organización social Proyecto 7 advirtieron que "cayó la temperatura y muere en la calle un compañero". "Somos uno de los pocos países en el mundo y en la región con 3 leyes específicas sobre situación de calle, pero poco ha cambiado, la gente sigue estando en la calle y cada vez se ve más lamentablemente", indicaron en un comunicado.

En ese sentido, apuntaron que "la gente necesita lugares donde estar, se necesita de manera URGENTE Centros de Integración. Ya no podemos esperar más para que se aplique política pública".

Ola de frío polar: el ranking de las 15 ciudades con temperaturas bajo cero

Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró un listado con las zonas más frías y emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y localidades de 16 provincias.

La ciudad de Uspallata, en Mendoza, encabeza el ranking con una marca de -11 grados, seguida muy de cerca por Maquinchao en Río Negro, con -10,5 grados. La zona de Chapelco, cerca de San Martín de Los Andes, en Neuquén, se posiciona en tercer lugar con una temperatura de -9,6 grados, mientras que Villa Reynolds, en San Luis, ocupa el cuarto puesto con -8,2 grados.

Continuando la lista, los departamentos de Jáchal en San Juan y Malargüe en Mendoza están en el quinto y el sexto lugar con 8 grados bajo cero, mientras que, después, se ubica La Quiaca, en Jujuy, que registró -7 grados. En tanto, la ciudad de Neuquén continúa la serie con -6,5 grados, seguida de Bariloche, en Río Negro, con -5,4 grados y Laboulaye en Córdoba con -5,3 grados.

Los últimos lugares en el ranking los ocupan Coronel Suárez en la provincia de Buenos Aires, con -5,3 grados bajo cero; Puerto Madryn, en Chubut, con -5,2 grados; la localidad de Victorica en La Pampa, con -5,1 grados; la ciudad de San Juan con -5 grados y el departamento bonaerense de Bolívar con una mínima de -4,5 grados.