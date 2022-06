El fuerte relato de una sobreviviente del alud en Bariloche: "Hubo un estallido y me cubrió la tierra"

El alud ocurrido en el Complejo Huinid Pioneros de Bariloche dejó tres víctimas fatales y otros tres heridos que afortunadamente lograron sobrevivir al ingreso de tierra, ramas y piedras que sorprendió a quienes estaban en el lugar.

De hecho, una de las personas que se salvó de la tragedia fue Natalia, quien si bien fue alcanzada por el lodo, lo que le provocó varias heridas, pudo salir con vida de semejante tragedia. “Fueron segundos, sentí un ruido muy fuerte como si fuera de máquinas. Después hubo un estallido y ahí sí me di cuenta de que estaba en peligro mi vida. Gire para correr, el alud me encontró en el entrepiso. Me cubrió todo una tierra húmeda, media suelta, me tapó toda”, contó la mujer.

En medio del alud, la víctima quedó revolcándose en el suelo y eso le produjo heridas en las rodillas, un hombro y un corte en la cabeza, por lo que debió ser internada. Aún así, solo por unos segundos, logró salvarse, debido a que justamente no estaba en el preciso lugar por donde entró la tierra.

"Pensé que me mataba todo eso. Cuando sentí que no se movía más la tierra salí de ese lugar como pude, me dolía todo el cuerpo", comentó aún conmocionada y dijo que enseguida los empleados del hotel la ayudaron.

Según contó su esposo, toda su familia se salvó por insistencia de su hijo, quien empujó a todos fuera del hotel con la intención de salir a pasear. Aunque ya todos estaban preparándose para arrancar, Natalia se dio cuenta que se había olvidado su celular y volvió a buscarlo. Ahí fue cuando el alud la sorprendió en la escalera del hotel.

"Esto pasó como a las 6 de la tarde. Gracias a que mi hijo insistió en que salgamos a pasear, nosotros salimos de la habitación. Porque si estábamos en la habitación, mi esposa estaba justamente en toda la parte que quedó cubierta, estaba sentada tomando mate ahí. O sea que nos salvamos por minutos", reveló Alfredo Blanco.

Si bien Natalia volvió al lugar para buscar su teléfono, Alfredo también ingresó al hotel en busca de su hija y sus sobrinas, quienes eran las últimas que faltaban. Al entrar es que sintió el estruendo y segundos después empezó a caer mucha tierra por la escalera. La alarma del complejo empezó a sonar y la desesperación se apoderó de todos.

"Fue un momento muy crítico, un momento como en esas películas del fin del mundo, que vos no sabés qué es lo que ocurre. Y nosotros estábamos tan cerca", dijo en una entrevista con Radio con Vos.

Alfredo y su familia se alojaban en el primer piso del hotel. "Las dos habitaciones que quedaron cubiertas de tierra, de piedras, de árboles, son las habitaciones 105 y 107, y mi esposa y yo estábamos en la 109", explicó.

Como sabía que su mujer había entrado, empezó a subir por la escalera llena de barro para ver si la encontraba y fue en el entrepiso que la vio cubierta de sangre y tirada en el suelo. Como ella estaba consciente, le preguntó por su hija y su sobrina, a quienes también salió a buscar con rapidez.

Afortunadamente, las chicas no estaban en su cuarto, ya que habían salido del complejo minutos antes. "Esto es un milagro. Un milagro porque salimos minutos antes del lugar donde ella hubiera tenido otro destino. Un milagro porque a ella la envolvió toda esta masa de lodo pero no la golpeó ninguna piedra. En este momento, más allá de la tristeza que nos embarga por las muertes, nosotros estamos celebrando la vida", aseguró.

El derrumbe se produjo el lunes por la tarde y tuvo como resultado el fallecimiento de tres turistas uruguayos, quienes estaban allí de vacaciones. Se trata de un matrimonio y un familiar de la pareja.