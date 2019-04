Presente el sábado en la mesa de Mirtha Legrand, Baby Etchecopar acusó a parte del feminismo argentino de constituir "grupos de tareas de Cristina Kirchner".

"No son las mujeres en lucha, sino un grupo a las que todos les tienen miedo", aclaró. "Todo el mundo dice, 'Siciliani es buena mina'. No, digamos la verdad: ese grupo es el que subió arriba del palco con Cristina. Hay un montón de personas que peleamos por las mujeres de verdad y ellas te señalan con el dedo porque parece que son las dueñas de la palabra. Ese grupo de mujeres va por todo. Si no votaban la ley del aborto iban a empezar a aparecer diputados y senadores abusadores, iban a empezar a pintarte la estrella en la puerta de tu casa".

“Yo me puedo bancar que me roben y me peguen un tiro de escopeta, pero no me puedo bancar que me quiten la libertad de expresión” dijo Baby Etchecopar en la #mesaza de @mirthalegrand para #LaNocheDeML pic.twitter.com/99rt0FgYTn — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) 13 de abril de 2019

Legrand cruzó al conductor asegurando que "son idealistas, tienen su forma de pensar y hay que respetarla", pero Etchecopar respondió que respeta "la bandera" pero no "la persecución". Además, aseguró estar a favor del derecho al aborto pero subrayó que "todos los empoderamientos son fascistas y son malos".

A pesar de que momentos antes había nombrado a Griselda Siciliani, Baby señaló que no se refería al colectivo de Actrices Argentinas sino a "algunas mujeres que tomaron la bandera para perseguir gente, por ejemplo Mujeres en Lucha, la Agrupación Evita y el grupo Mala Junta de Rosario".

Así, rememoró que "se presentaron a las puertas de los teatros", acusándolo de "misógino" porque había declarado "que había que cuidar a nenas de 12 ó 13 años porque Palermo era una cueva de delincuentes, drogadictos y violadores". Vale recordar que, tiempo atrás, el conductor juzgó que la "provocación" de las adolescentes era la causa del aumento en el número de abusos sexuales. "Si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas con un tatuaje y haciendo trompita hay una provocación", supo disparar al aire.