El futuro de la cuarentena en el AMBA y la confesión del jubilado que mató a un ladrón: las 8 noticias del día

Habló el jubilado que mató al ladrón: “Me cagaron la vida, perdí todo”

Jorge Ríos, el jubilado de 71 años que asesinó a uno de los ladrones que ingresó a su casa a robarle días atrás, reveló que vive “una pesadilla cada vez más grande”.

“Perdí todo, mis amistades, mi barrio, mi casa. Estas son cosas que yo no imaginé nunca que las podía pasar, tener a esa gente adentro de mi casa”, sostuvo.

Además, dijo que sus hijos se pusieron la causa judicial al hombro junto a sus abogados. “Creo que los metí en un brete por una situación que yo no busqué. Yo estaba tranquilo en mi casa y me encuentro con este panorama. Sé que se han movilizado en todos lados, ¿quién no fue asaltado? A mí me torturaron”.

Ríos está detenido con prisión domiciliaria desde la semana pasada.