El futuro de las PASO, Biden contra Maduro y la campaña de vacunación: las 7 noticias del día

El posible aumento en las retenciones generó una ola de críticas por parte del campo

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, confirmó que "no se descarta una suba de retenciones" de cara a las próximas liquidaciones del campo. "No tenemos tantas herramientas y tenemos que usar todo lo que tengamos. Nosotros apostamos al diálogo”, remarcó la funcionaria al ser consultada sobre los precios internacionales de algunos granos que están en precios no vistos hace años.

Hay que recordar que el Gobierno tiene la potestad de aumentar tres puntos las retenciones a las exportaciones de maíz y trigo, que hoy tributan un 12%, tal como está estipulado en la Ley de Emergencia Económica que aprobó el Congreso de la Nación en diciembre de 2019, a pocos días de la asunción de Alberto Fernández.

Tras las declaraciones radiales de Todesca, los dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), esgrimió que “el gobierno busca implementar recetas fracasadas y que solamente tienen un fin recaudatorio para sostener la inflación”. Además, aseguraron que “la Argentina exporta materias primas, cuya incidencia hoy en el precio de los alimentos nacionales es irrelevante en relación a la presión impositiva y los costos fiscales”.

En un documento, la entidad que preside Horacio Salaverri señaló que actualmente los precios de los alimentos no suben por el incremento de los precios internacionales, sino por la "fuerte incidencia de los impuestos y el costo argentino en los valores finales de los alimentos". “Pensar que solo controlando las materias primas pueden morigerar los precios finales en góndola, muestra un grave error conceptual por parte de la vicejefa de Gabinete”, dijeron.

Pese a que ese no fue el planteo de Todesca y que la lógica del "incremento de precios por presión tributaria" es la que responde a los intereses del agro, desde Carbap plantearon la necesidad de realizar un estudio de toda la cadena de comercialización, especialmente el impacto de los impuestos. “Hasta ahora el Estado se ha negado modificar el tema impositivo, siendo una parte central del aumento de los precios de los alimentos”, agregaron.

Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, desde su cuenta personal de Twitter también opinó sobre las expresiones de Todesca: “Todos estos trascendidos generan alarma y preocupación. Estamos comprometidos al diálogo para fomentar la búsqueda de instrumentos que alivien el bolsillo del consumidor y que logremos motorizar nuestros diversos sectores productivos, que verdaderamente están asfixiados de impuestos”.

Y agregó: “En Coninagro estamos preocupados y ocupados sobre el tema inflación en los alimentos. Es inadmisible la brecha entre lo que percibe el productor agropecuario y lo que paga el consumidor en góndola. Consenso y diálogo con las empresas son las premisas para revertir esta situación”.