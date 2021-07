El futuro del Covid: qué pasará con el mundo post vacunación, de acuerdo a una reconocida científica alemana

Mientras avanza la campaña de vacunación global contra el Covid-19 y los países más avanzados batallan ahora contra el núcleo duro "anti vacuna" (mientras otros siguen esperando la llegada de las dosis), son muchos los interrogantes que se abren en torno a qué sucederá con el virus una vez que la mayor parte de la población mundial esté inmunizada.

La viróloga alemana Sandra Ciesek habló sobre la "nueva normalidad" en la que entraremos en los próximos meses, aunque anticipó que es un error esperar que podremos relajarnos "pronto". En concreto, la científica explicó que el fin de la pandemia no necesariamente frenará la circulación del virus, por lo cual habrá que mantener la vacunación activa e incorporarla a los calendarios oficiales de cada país para evitar un nuevo brote pandémico.

"La pandemia acabará, pero el virus permanecerá. Probablemente se convertirá en un virus endémico. En parte, debido a infecciones y en parte a las vacunas. Esto no significa que el nuevo coronavirus haya sido derrotado", explicó en una entrevista a la revista Focus en el mes de febrero, pero que tomó repercusión mundial en las últimas horas después de que la directora de Virología Médica del Hospital Universitario de Frankfurt volviera a hablar sobre la campaña de vacunación en el mundo.

Pero a no desesperar. De acuerdo a Ciesek, la circulación del virus tendrá un impacto distinto con la población ya vacunada, lo que podría abrir la puerta a un escenario en el que el Covid-19 evolucione hacia algo "similar a la influenza, por el que tenemos una especie de inmunidad".

Será clave en el futuro la inoculación de los recién nacidos, quienes llegarán al mundo sin anticuerpos. "Siempre hay 'gente nueva' que viene a este mundo. Si nace un niño, no tiene protección inmunológica. A más tardar, en la edad de jardín de infantes, se encontrará con un grupo más grande de personas por primera vez y es probable que se infecte. Entonces, si los niños no están vacunados contra el virus, incluso en la infancia, las infecciones se repetirán una y otra vez. En el futuro, los niños en particular se infectarán con el Covid-19".

"El beneficio real de la vacunación y el hecho de que los niños no suelen enfermarse no es un escenario comparable. ¿De qué sirve la vacuna a este niño si es muy probable que la infección sea sólo un resfriado? Bueno, los padres tendrán que decidir eso en el futuro".