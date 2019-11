El Gabinete de Alberto, Gallardo en duda y elecciones en Uruguay: las 5 noticias del domingo

Para que puedas informarte en menos de un minuto, en BigBang te contamos los principales temas del domingo

Los hijos de Evo Morales llegaron al país

Los dos hijos del ex mandatario de Bolivia, Evo Morales, arribaron ayer al país y mantuvieron un encuentro con el presidente electo, Alberto Fernández. Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo ya están en territorio argentino, según confirmó la agencia de noticias local Télam. El vuelo de Latam 7901 procedente de La Paz aterrizó en el Aeropuerto internacional de Buenos Aires luego de una escala en Lima, Perú.

Fuentes de la Cancillería argentina consignaron a Télam que los hijos del ex mandatario ingresaron al país como visitantes y no lo hicieron en calidad de asilados políticos. Las fuentes del Palacio San Martín revelaron que no tienen ningún tipo de restricción para ingresar al país, ni está previsto tampoco operativo alguno especial, ya que ingresaron como lo hace cualquier pasajero que llega desde el exterior.

Alberto Fernández empieza a definir su Gabinete

A 15 días de asumir como presidente, Alberto Fernández ultima detalles junto a la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, para lo que será la composición de su gabinete a partir del 10 de diciembre. Entre las especulaciones y nombres hubo uno que sorprendió por su posible regreso. Es que según el portal El Destape el ex ministro Ginés González García podría regresar a ocupar el cargo.

Otro que volvería al esquema de poder será el ex secretario de Legal y Técnica, el ex candidato a vicepresidente Carlos Zaninni ocupe el cargo de Procurador del Tesoro, que en los papeles es el jefe de los abogados del Estado

Empresarios argentinos buscan bajar la tensión con Bolsonaro

Conscientes de que no hay forma de generar crecimiento económico al estar peleado con Brasil, la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) comenzó a hacer gestiones con sus pares del país vecino para intentar bajar la tensión que existe entre el presidente de Brasil,Jair Bolsonaro, y el mandatario electo argentino, Alberto Fernández. El primer encuentro, y que consignó Clarín, ocurrió hace diez días entre el titular de la UIA, Miguel Acevedo, y Thomaz Zanotto, director titular de la FIESP.

Los industriales argentinos tienen una particular preocupación por las exportaciones hacía ese país, que es para muchos de ellos el principal destino, sobre todo en estos momentos cuando la economía del país vecino comenzó a despegar nuevamente. La pelea entre los dos mandatarios fue corta pero intensa. Comenzó cuando Bolsonaro apoyo abiertamente a Mauricio Macri para su reelección; a los pocos días Fernández visitó a Lula en la cárcel y luego siguieron otros cruces entre ellos uno de los más criticados cuando el hijo de Bolsonaro, que también es diputado nacional, se burló del primogénito de Fernández.

Uruguay elige presidente

Hoy se llevará adelante el ballottage en Uruguay en donde por primera vez en 15 años puede resultar derrotado el Frente Amplio. El candidato del oficialismo, Daniel Martínez, a priori quedaría detrás del favorito del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

Pou llega como favorito para suceder al presidente Tabaré Vázquez (con una intención de voto de entre 49,9% a 51,5%, frente al 43%-44,5% de su rival), mientras que el partido oficialista no se recuperó del resultado de la primera vuelta del 27 de octubre, cuando Martínez fue el candidato más votado, pero perdió la mayoría parlamentaria en el Senado y en Diputados, que mantenía desde 2005, en tres legislaturas.

Gallardo respaldó al equipo, pero no habló sobre su futuro

Luego de la derrota 2-1 contra Flamengo por la final de la Copa Libertadores, el técnico de River, Marcelo Gallardo salió a bancar a sus dirigidos, pero no dio ningún indicio sobre si continuará o no en el cargo a partir del año que viene.

"Siento orgullo por la gente de River y nos acompañó, hizo de todo para estar. Estuvimos ahí. El partido lo jugamos contra un gran rival. Sentimos que hicimos el partido que debíamos hacer. Anulamos el poderío de Flamengo, pero nos faltó tomar mejores decisiones para definir el partido o para agarrarnos como nos agarraron. Hay que digerir la derrota. Más allá de la derrota, siento orgullo por los jugadores, que tienen que estar con el pecho arriba por el gran partido que hicieron", manifestó después de al dura derrota.