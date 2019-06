El ginecólogo condenado en Río Negro por obstruir un aborto será candidato a diputado nacional

Leandro Rodríguez Lastra, el ginecólogo que fue condenado el 21 de mayo pasado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en Río Negro, es ahora candidato a Diputado Nacional por el partido Demócrata Cristiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El anuncio fue comunicado el sábado antes del cierre de las listas, y desde el partido confirmaron que el médico irá en tercer lugar.

Según probó la Justicia hace unas semanas, en 2017, cuando era jefe del área ginecológica del Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, Lastra se negó a realizar la interrupción de un embarazo de una joven de 19 años que había sido violada, mientras que además le mintió a la chica y la mantuvo internada durante dos meses para que finalmente pudiera dar a luz a través de una cesárea.

Aunque no se había inscripto como objetor de conciencia, el profesional no quería hacer el aborto, y en lugar de derivar el caso a otro médico que sí lo hiciera, engañó a la joven, y le hizo creer que por problemas de salud, ella no podía practicarse el aborto.

El caso llegó a la Justicia gracias a una denuncia de la diputada provincial Marta Milesi, y a finales de mayo el juez Álvaro Meynet condenó al acusado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el fallo se habló de que Leandro Rodríguez Lastra no estaba incluido en el registro de objetores de conciencia en casos de abortos no punibles al momento de la llegada de la paciente, y que además, su delito fue no haber provisto una prestación medico profesional en el marco legal que ya existe.

Aunque el monto de la pena todavía no se conoció, se sabrá recién el 11 de julio porque el ginecólogo participó de un juicio de cesura (en el cual la fiscalía y los abogados defensores debaten la pena), sí se hizo público que como representante del proyecto "salvemos las dos vidas", buscará convertirse en diputado nacional por el Partido Demócrata Cristiano de la CABA.

#CiudadCelesteXLaVidaYLaFlia

CECILIA INES MONTERO#ArgentinaEsProVida — Partido Demócrata Cristiano CABA (@pdc_caba) 23 de junio de 2019

En el Twitter del espacio confirmaron que irá tercero en la lista, aunque es posible que cuando se conozca la sentencia del juicio, reciba una prohibición para acceder a cargos públicos.

En las últimas horas, el médico brindó una entrevista al sitio Actuall, en la cual aseguró que no entiende cómo la Justicia lo condenó si él en realidad se encargó de salvar a dos vidas. "No existe otra manera en que yo pueda encarar mi trabajo. Yo fui formado para proteger la salud, para defender la vida o al menos para intentar hacerlo. En tanto en cuanto vuelva a mi trabajo, voy a volver convencidísimo de que ese es el camino que debo seguir. Lo que ha pasado es un revés, pero de ninguna manera tiene que afectar a mis convicciones en cuanto a mi trabajo y en cuanto a cómo yo encaro mi responsabilidad en el mundo", explicó, ya que actualmente se encuentra con licencia psiquiátrica.

En esa misma conversación, dijo que el proyecto que busca legalizar el aborto supuestamente habla del derecho de la mujer y el derecho a la salud pública, cuando en realidad "lo último que se busca es la protección de la salud y el derecho a la vida de la mujer y el derecho a la vida de un niño".

Aunque en la entrevista no habló de su reciente candidatura, sí aclaró que Mauricio Macri no tiene la credibilidad de absolutamente de nadie, aunque en su opinión, "todo el mundo sabe que si elige la oposición elige corrupción y si elige el oficialismo elige la traición". "Vivimos en democracia, sin embargo los que ganan las elecciones son los que tiene más plata para solventar sus campañas políticas. Es un mensaje difícil de aceptar: saber que el que llega es el poderoso y su poder no está en sus ideas, ni en sus convicciones ni tampoco en su dignidad", cerró.