El Gobierno acordó congelar los precios de los medicamentos: hasta cuándo será

En las últimas horas, el Gobierno logró un principio de acuerdo con los laboratorios para congelar los precios de los medicamentos hasta el 7 de enero, después de que se registrara una alta suba en los últimos meses.

El anuncio fue realizado por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien indicó que, en principio, los valores de "todos los medicamentos" se retrotraerán a los vigentes al 1° de noviembre pasado y que se mantendrán sin cambios hasta el 7 de enero próximo.

"Todos sabemos, y eso por supuesto lo tienen que decir los sanitaristas, que el consumo de medicamentos normalmente gira en torno de 500 productos, pero van a ir todos los medicamentos", explicó Feletti esta mañana en diálogo con Radio 10.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En la charla contó que hubo “afortunadamente compresión de las cámaras farmacéuticas”, y adelantó que desde el lunes “tendrían que empezar a ordenarse” los precios para que empiecen a ser visibles en las farmacias.

Sobre esto, el secretario precisó que la modalidad de monitoreo será a través de la carga de precios por parte de los laboratorios a través del Vademecum Nacional de Medicamentos que publica la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la base de datos de los medicamentos que se comercializan actualmente en el país.

"Ellos (los laboratorios) el lunes van a incorporar los productos y, sobre eso, vamos a empezar a trabajar la estabilización”, manifestó el funcionario. "En principio sería sobre todos los productos hasta el 7 de enero, y luego en la mesa de trabajo, todos sabemos que en estas cosas suelen haber discusiones por lo que se ira rectificando y corrigiendo”, agregó.

En ese sentido, Feletti subrayó la necesidad de “abrir un conjunto de mesas de trabajo, como en el caso de los alimentos”, con el objetivo de “ir consolidando estas dos canastas reguladas de bienes esenciales”.

"En el caso de los medicamentos, hay afortunadamente una industria nacional importante y fuerte; y también tiene que haber un escenario en el cual haya una regulación sobre la base de definir el acceso a los ingresos populares", expresó el secretario, y agregó: "La gente no elige comer o no comer; o atenderse o no atenderse cuando está enfermo; es un mercado de demanda rígida".

Por último, Feletti anticipó que el efecto de las medidas (además de este último congelamiento, está también el acuerdo de precios de productos alimenticios) recién se sentirá en el índice de precios al consumidor correspondiente a noviembre. "Esperamos que el índice de alimentos (de octubre) esté por debajo del 2,9%", señaló por último.