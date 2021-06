Los de riesgo están vacunados y la búsqueda de Guadalupe: las 7 noticias del día

Vizzotti confirmó que toda la población de riesgo y los trabajadores de la salud están ya inoculados

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó hoy en conferencia de prensa que todas las personas consideradas de riesgo en el país ya se encuentran vacunadas con 1 dosis de alguna de las vacunas que adquirió la Argentina contra el coronavirus (Covid-19).

Según sostuvo, todo el personal de salud y el 90% de los mayores de 60 años (dentro de los cuales el 30% tiene las dos dosis) ya recibieron la primera dosis de las vacunas de AstraZeneca (o Covishield), Sinopharm o Sputnik V.

A nivel nacional, ya se aplicaron 18.380.675 vacunas, esto implica que el 32 % de toda la población de Argentina comenzó el esquema de vacunación; que el 47 %, casi la mitad de los mayores de 20 años, han iniciado su esquema de vacunación; y que las 23 jurisdicciones y la ciudad de Buenos Aires están vacunando a personas menores de 60 años sin comorbilidades.

Asimismo, en el país se consiguió aplicar 7,6 millones de dosis en los últimos 30 días. Por todos estos motivos, más las medidas de restricciones, Vizzotti también remarcó la baja en la cantidad de casos en todas las regiones de cara al comienzo del invierno con descensos del 10% comparados con la semana anterior y del 22% con los números de hace tres semanas.

Sin embargo no todo es color de rosa, ya que la segunda dosis de las vacunas, sobre todo la Sputnik V, comienza a ser una preocupación debido a que ese componente no está siendo fabricado a gran escala por el Instituto Gamaleya. Vizzotti, insistió esta mañana con que “las vacunas aplicadas no pierden el efecto” y ratificó el compromiso del Gobierno para completar los esquemas de inmunización.

“Desde el primer momento se dijo que nunca se pensó en dar una sola dosis, se van a completar todos los esquemas”, aseguró Vizzotti, quien señaló que trabajan para que ello ocurra “lo antes posible” y habló de “expectativas de que en las próximas semanas se pueda escalar la vacunación” con los segundos componentes.

Hoy llegan 768.000 dosis de Sinopharm en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. En la madrugada de mañana llegarán 464.000 más de dosis de Sinopharm para completar dos millones de dosis de este mes. El viernes llegan 1.181.500 de AstraZeneca; mientras que hay confirmado al menos un vuelo a Rusia para retirar dosis y seguir recibiendo componente 2.