El Gobierno autorizó el traslado una vez por semana de los niños de padres separados o divorciados

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, señaló hoy que desde el Gobierno “se escuchó el reclamo de los padres separados con hijos” y ahora “se autorizó una vez a la semana el traslado de los niños” de una casa a la otra, para lo que se deberá completar un formulario para poder circular, en el marco de la pandemia por coronavirus.



“Hemos hecho una nueva reglamentación para eximir de la cuarentena una vez a la semana a los niños de padres separados, para que se puedan trasladar de la casa de la mamá a la del papá o al revés”, afirmó el ministro en declaraciones a radio 10.



La nueva medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial, a través de la Decisión Administrativa 703, firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Salud, Ginés González García; de Desarrollo Social, Arroyo, y de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.



Arroyo recordó que en el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio el pasado 20 de marzo para mitigar el contagio de la Covid-19 “solo habíamos autorizado el traslado de los niños de una casa a la otra de padres separados por casos excepcionales por fuerza mayor”.



“Luego hubo varios reclamos y planteos de padres y madres separados con hijos que expresaban diferentes situaciones y pedían una solución. Por eso, con el paso del tiempo de la cuarentena, se habilitó que se puedan trasladar una vez por semana”, contó el funcionario nacional.





Respecto al trámite que se debe realizar para trasladarse de una vivienda a otra, Arroyo detalló que “hay un formulario en el sitio web de Desarrollo Social, que es muy simple; se llena y se lo presenta a los controles de todo el país porque tiene validez nacional”.

Sólo a casa de los padres

La Asesora General del Ministerio Público Tutelar (MPT), Yael Bendel, afirmó hoy que "no hay que perder el razonamiento y el sentido común" en referencia al cumplimiento de la resolución nacional que autorizó a los niños y adolescentes hijos de padres separados a alternar una vez por semana entre las casas de sus progenitores, y dijo que "no es un permiso para ir a visitar a los familiares ni a los abuelos".



"La resolución publicada hoy es un permiso para cumplir los regímenes de comunicación entre padres e hijos y referentes afectivos como también la necesidad que tienen los padres de compartir la responsabilidad de los niños", señaló a TN Bendel sobre la Decisión Administrativa 703, publicada hoy en el Boletín Oficial.



La asesora tutelar aclaró que "los traslados de los niños se pueden realizar una sola vez por semana y continuar con los regímenes de comunicación por el derecho de los niños de estar con ambos progenitores".



"Tuvimos llamados preguntando si se puede ir a ver a los abuelos pero, en este caso, un referente afectivo es cuando un niño no tiene padre o está separado de ellos y está conviviendo con otra persona que es su referente", aclaró la Asesora General del MPT.





La resolución oficial permite también a los padres monoparentales "contar con un referente afectivo para desarrollar las tareas que se van a ir autorizando".



"No hay que perder el razonamiento ni el sentido común, porque este no es un permiso para visitar a los familiares ni a los abuelos, que son personas de riesgo ante el coronavirus", destacó.



Añadió que "tenemos que ser responsables a la hora de pensar en los abuelos y tratar de no utilizar estos permisos para que los niños vayan con ellos porque los ponemos en riesgo".



La decisión del gobierno nacional oficializada esta mañana apunta a garantizar el derecho de los menores a "mantener relaciones personales y contacto directo con progenitores o referentes afectivos" en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente desde el pasado 20 de marzo.