El Gobierno busca una "tregua" con JxC y la oposición se niega: las noticias del día

Caso García Belsunce: los tres audios que complican aún más a Pachelo

Una escucha telefónica donde el acusado Nicolás Pachelo menciona de manera denigrante a María Marta García Belsunce fue incorporado al juicio oral por el crimen de la socióloga, donde además un testigo criticó duramente al primer fiscal del caso, Diego Molina Pico, al asegurar que tenía "una vocación por rehuir de todo lo que involucrara" al vecino sospechoso y que fue "el principal encubridor" del homicidio.



Además, la quinta audiencia del tercer juicio por el hecho que tiene en el banquillo de los acusados al vecino y a los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45), contó con el testimonio de un empleado de seguridad del country Carmel, quien aseguró que a pedido de sus superiores durante las semanas previas al crimen tuvo que realizar un seguimiento especial sobre los movimientos de Pachelo y de su entonces esposa, a quienes apodaban "Romeo y Julieta", ante las sospechas que recaían sobre él por robos en el predio.



Con un poco de demora, Pachelo (46) ingresó a la sala de audiencias cerca de las 10.50. Vestido de jeans, campera negra y portando la ya tradicional bolsa de nylon negra en la que lleva un cuaderno con anotaciones que realiza durante el debate, el vecino llegó con gesto adusto y comenzó a dialogar con sus abogados.

Tras el ingreso de los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, la audiencia comenzó con la reproducción de tres escuchas telefónicas de Pachelo que ya habían sido mencionadas ayer por el excomisario Alejandro Elorz, en una de las cuales el vecino del Carmel hacía referencia a que poseía un fusil en su casa del barrio privado.



"Es todo negro, con culata negra, y carga tres tiros. Es una bestia, tirás a un árbol y lo partís, es una bestia", se escucha decir a Pachelo en una comunicación telefónica con otro hombre.



Pero la escucha más llamativa fue otra en la que Pachelo habla con un amigo y menciona de manera denigrante a María Marta García Belsunce, a quien trata de "vieja conchuda".



Tras ello, ingresó el testigo Fernando Sansuste, quien al momento del hecho era vecino del Carmel y vicepresidente de la Comisión Directiva del barrio privado.

Las escuchas telefónicas pertenecen al celular de Pachelo y fueron ordenadas por la Justicia tras el crimen de María Marta.





Audio 1: Pachelo habla con un conocido llamado Cristian



Cristian: Hola, ¿Nicolás?



Pachelo: ¿Sí?



C: Cristian de Del Viso.



NP: Ahhh, ¿cómo andás?



C: Bien, bien. Che Nico, ¿no te acordás la marca del fusil?



NP: Ahora no estoy en Buenos Aires. No sé si es croata o yugoslavo, de la guerra de Bosnia...O de por ahí, de los quilombos de ahí.



C: ¿Y la forma?



NP: Es todo negro, con culata de plástico negra. Es tres tiros calibre 338. Es una bestia. Tirás a un árbol y lo partís. La mira no es buena. Es chica. Yo la usé el año pasado para ir a cazar jabalíes. Yo mañana te la muestro y la vemos juntos. La tengo allá en el country de Pilar.



C: Ah bueno, mañana la vamos a ver entonces.



NP: Dale, llamame mañana.







Audio 2: Pachelo habla con un amigo



Pachelo: Willy, ¿qué hacés querido? ¿Todo bien?



Willy: Todo bien, vos cómo andás?



NP: Y acá boludo. Acá estamos. Cuando uno es pendejo y se manda cagadas. Después estas cosas... mi vieja me lo dijo siempre, en la vida pesan. Y acá estamos boludo. Me meto en este quilombo con esta vieja conchuda. Ni la conocía ni estaba en el club ni nada. Parece que los fiscales empezaron a investigar a todos los socios del club y el único que tiene un quilombo y un tema abierto por unos cheques que me afanaron soy yo. Aparte salieron dos o tres versiones de que yo con la mina estaba peleado a muerte y no se qué. Es todo mentira.







Audio 3: Pachelo habla con el periodista Raúl Kollman



Pachelo: Lo único que les pido es que chequeen la información, los antecedentes en el Carmel son mentira. Lo único que es verdad son los palos de golf y tengo que ir a declarar a Comodoro Py. Un tipo sale con una computadora y dice `me la dio Pachelo`, así como yo puedo decir que me la diste vos y vos que te la dio Pepito. Eso es todo lo que hay de la computadora, es un verso grande como una casa,



Raúl Kollman: Pero cuando el electricista este sale del country, ¿no te llaman a vos desde la puerta del country?



P: No, eso es mentira. Jamás. ¿Cómo voy a autorizar que retiren algo que yo no entregué?



K: Ellos dicen que vos le pagaste con esa computadora a este tipo Rodríguez…



P: Rodríguez, ¿sabés lo que hace? Cambia cueritos y hace trabajos de electricidad.