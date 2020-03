El Gobierno confirmó que no se suspenden las clases: "Seguir no tiene riesgo"

El ministro de Salud, Ginés González García y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, brindaron este viernes a la tarde una conferencia de prensa en la que respondieron varias preguntas, luego de haber comunicado este mediodía que la clases en el país por el momento no se van a suspender. "Seguir no tiene riesgo", aseguró el titular de la cartera de salud.

Según indicó González García, la decisión se tomó en base a que hay tres razones muy específicas para que los chicos asistan a las escuelas: "Una de las razones, es que no tiene ningún riesgo específico que sigan las clases, porque la población infantil no es atacada o lo es de manera muy leve. En segundo lugar, si los chicos no están en la escuela, pueden estar en otros lugares más complicados, como lo es la calle, y pasan a estar en contacto con quienes los cuidan, que pueden ser los abuelos y eso genera un riesgo. La tercera cosa es que buscamos que el chico trasmita en las casas las medidas de prevención".

Del mismo modo, el ministro dijo que sobre este tema "hubo total unanimidad", mientras que Trotta destacó "la decisión de todos de trabajar en conjunto y de que haya una mirada única". En cuanto a la decisión de algunas instituciones privadas, de suspender las clases, el titular de la cartera de educación dijo que lo importante es que cada institución comunique bien la información.

"Se ha tomado la decisión de darle continuidad a las clases en todos sus niveles": Nicolás Trotta - Ministro de Educación

"Podemos todos tener derecho a opinar sobre como abordar el tema, pero hay que ser consciente que las decisiones que tomamos nosotros son en base a los mejores especialistas, no solo por evidencia científica sino por la experiencia de otros países", sumó.

Finalmente, Trotta aclaró que, de manera conjunta, los expertos acordaron la continuación del ciclo lectivo por ahora, aunque es posible que más adelante se tomen otras medidas. "Se hizo mucho hincapié en hacer trabajo preventivo y en capacitar a los niños para que se transformen en la cara de la prevención", cerró.

Más temprano González García habló de la continuidad escolar

El ministro de Salud afirmó este viernes que suspender las clases sería "contraproducente", y además indicó que el de los niños y niñas "no es un grupo de riesgo" frente al coronavirus. Así lo expresó durante una conferencia de prensa que era ofrecida este mediodía en la Casa de Gobierno, luego de la reunión interministerial de seguimiento de la pandemia que encabezó el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, el ministro aclaró que ninguna medida es definitiva.

Ginés González García dijo también que el Gobierno Nacional "está trabajando conjuntamente entre todos los ministerios y la comunidad científica para que el decreto" del Poder Ejecutivo anunciado el jueves con medidas sobre el coronavirus "exprese la voluntad no sólo del gobierno, sino también de la ciencia". Por su parte, el ministro de Transporte, Mario Meoni, destacó que desde el Gobierno Nacional se están "implementando todas las medidas de prevención necesarias en todos los medios de transporte del país" y precisó que "el mayor impacto es en las aerolíneas".

A su vez, a modo de prevención, la dirección de Sanidad de la Casa de Gobierno comenzó este viernes a tomar la temperatura digital a todo el personal que trabaja en el edificio así como a las visitas que ingresan. El médico Mariano Casino implementó el dispositivo con un termómetro digital que se apoya en la frente de cada persona que ingresa a la Casa Rosada.