El Gobierno dio de baja 20.420 planes sociales y la Justicia autorizó el pago del Potenciar Trabajo

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, informó que la Justicia autorizó el pago del plan Potenciar Trabajo y que el depósito se realizará este miércoles 7 de diciembre, dos días después de lo esperado. Fue el juez federal Ariel Lijo quien permitió liquidar el programa social a los más de un millón trescientos mil titulares a pesar de las 253.184 incompatibilidades detectadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

A través de un comunicado oficial, Tolosa Paz reconoció que dio de baja a otros 20.410 titulares que venían cobrando el beneficio de manera irregular. Informó que esas personas ya fueron “depuradas del padrón y no se les abonará el mes de noviembre", si en cambio a los restantes 232.590 que aún no fueron verificados. Este anuncio llega en medio de la tensión en las calles con diferentes organizaciones marchando por la Ciudad de Buenos Aires y con intenciones de acampar en la Avenida 9 de julio por tiempo indeterminado.

"Mañana comenzarán a ver depositado el monto en sus cuentas bancarias las y los titulares de este programa”, dice el comunicado de la cartera que conduce Tolosa Paz y explicó el proceso no fue automático aunque se trabajó intensamente para acelerar los tiempos administrativos, "teniendo en cuenta que diversos agentes de la administración gubernamental intervienen en el proceso de liquidación efectiva del programa”.

La medida judicial intenta moderar cualquier posibilidad de un conflicto en las calles por la demora en el cobro del programa social. Es que el juzgado de Lijo y la fiscalía de Julián Ercolini investigan a la ex diputada por los presuntos delitos de incumplimiento de funciones, malversación de caudales y abuso de autoridad. La denuncia contra la ministra fue realizada por el fiscal Guillermo Marijuán por no haber dado de baja a los titulares con incompatibilidades apenas recibió el informe de la AFIP, el pasado 25 de octubre. Tolosa Paz, de todas maneras, no es la única que está en investigación: por los mismos cargos está en la mira Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, quien es el responsable de administrar el programa Potenciar Trabajo.

Según explicaron desde el Ministerio de Desarrollo Social, la idea era que el análisis caso por caso que se lleva a cabo en la Justicia no detuviera el cobro de los beneficiarios pero recién se puso en marcha el pasado jueves la liquidación del Potenciar Trabajo referida al mes de noviembre.

“El Gobierno decidido a hacer un ajuste al pueblo, busca recortar los Potenciar Trabajo a cualquier costo. Intentan desacoplarlo del Salario Mínimo Vital y Móvil para pagar menos, insisten con una auditoria virtual, y ahora vienen con este informe desde AFIP”, dijo Silvia Saravia, Coordinadora Nacional Territorial de Libres del Sur, desde la manifestación que comenzó el martes a las 11 de la mañana y continuará probablemente hasta que los más de 250 mil beneficiarios cobren lo adeudado. Además, la referente de Barrios de Pie lanzó: "Atrás de este ajuste fenomenal está el cumplimiento del acuerdo y las recetas que les exige el FMI.”