El Gobierno fijó precios máximos para barbijos, alcohol en gel y termómetros: cuánto costará cada uno

Desde este sábado, los comercios no podrán cobrar más de $40 por los barbijos no quirúrgicos y se establecieron nuevos precios máximos para el alcohol en gel: el litro no podrá superar los $500. El Gobierno estableció nuevos precios de referencia mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial y retrotrajo los precios al 6 de marzo pasado.

De este modo, los barbijos no quirúrgicos no pueden ser vendidos a más de $40, un valor que va en línea con lo que costaban antes de que se declare la pandemia por el coronavirus, en marzo pasado. La decisión va en línea con el anuncio de muchas provincias y ciudades, que decretaron el uso de tapabocas caseros o barbijos como obligatorio para ingresar a comercios y viajar en transporte público. Sin ir más lejos, la medida entró en vigencia este miércoles en Buenos Aires y La Plata, y se hará extensiva a toda la provincia de Buenos Aires a partir del lunes.

Los barbijos de $40 son aquellos “no quirúrgicos” de una sola capa. Los N95, cuya protección es mayor, no se pueden vender al público, según detalla la resolución, ya que son únicamente para personal sanitario.

Por otra parte, la resolución fija precios máximos de referencia para otros dos elementos cuya cotización está en alza desde hace semanas: los termómetros corporales y, sobre todo, el alcohol en gel, cuyos precios abrieron una polémica semanas atrás, debido a que es un producto esencial y los valores treparon a cifras exorbitantes.

ALCOHOL EN GEL

En el caso del alcohol, los 60 ml no podrán superar los $110; mientras que los 65 ml tienen un tope máximo de $115. Para medio litro, el valor tope es $250, mientras que para la presentación de un litro no puede superar los $500.

La medida regirá por tres meses y las farmacias deberán exhibirlos de forma destacada, para garantizar los “derechos esenciales” a los consumidores.

TERMÓMETROS

En relación a los termómetros, la Secretaría de Comercio también estableció que su precio debe volver a los valores vigentes al 6 de marzo. "Los productores, distribuidores y comercializadores de los productos sanitarios deberán poseer en cada uno de sus puntos de venta el listado de los precios vigentes al día 6 de marzo", señala.