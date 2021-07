El Gobierno negocia con los laboratorios AstraZeneca y Sinopharm para producir las vacunas de forma completa

Argentina es el único país de la región en donde se produce la vacuna Sputnik V, creada por el Centro Gamaleya en medio de la pandemia de coronavirus. En ese contexto, el laboratorio Richmond, a cargo de la fabricación, ya tuvo la aprobación de dos de sus partidas, y ahora espera el ok de otro cargamento, para comenzar con la distribución en todo el país.

En ese sentido, desde Rusia están a punto de dar el consentimiento sobre el uso de 1.300.000 dosis del componente 1 de la vacuna. Después de eso, ese cargamento deberá ser autorizado por la Anmat cuando arribe al país y ahí sí, podrían aplicarse en la población.

Por otra parte, también se espera la aprobación desde Rusia de más de un millón de dosis del componente 2. El control de calidad de ese cargamento será en pocos días y se espera que la próxima semana ya pueda ser distribuido a todos los distritos de Argentina para finalizar los esquemas de de vacunación de 1.005.000 personas.



Tal como lo adelantó ayer el presidente Alberto Fernández durante una entrevista con Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10, la negociaciones por las vacunas continuará en el 2022 porque la pandemia no llegó a su fin. “Cuando salieron las vacunas, salí como loco a conseguirlas por todo el mundo. Ya hemos llegado a las 30 millones de dosis. No me alcanza pero me sigue marcando el sendero de lo que tengo que hacer”.

Y agregó: “Tenía la preocupación de la vacuna pediátrica, y las conseguimos con Moderna. Puse todo mi empeño en eso. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Porque la escasez de vacunas va a continuar en todo el mundo. Pero Argentina va a tener la posibilidad de producirlas de manera local. Eso será fundamental”.

Por eso, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini iniciaron sendas negociaciones con los laboratorios Oxford-AstraZeneca y Sinopharm para avanzar otro casillero en el ámbito de la fabricación de vacunas.

En ese punto, el Gobierno Nacional quiere avanzar sobre dos puntos fundamentales para continuar con la producción de dosis. Por un lado, en cuanto a la vacuna de Oxford-AstraZeneca, cuyo principio activo ya se hace en Argentina y luego se envía a México para su envasado, comenzaron charlas con el laboratorio con sede en Londres para realizar el proceso completo en la planta de Garín.

Al complejo proceso de fabricación de la sustancia activa, el Gobierno quiere sumar una ampliación de la planta en Buenos Aires, para que de esa forma, el líquido no tenga que enviarse a México y las dosis estén listas para su distribución de manera interna en mucho menor tiempo.

Hasta el momento, Argentina, a través del laboratorio mAbxience de Garín, propiedad del Grupo Insud de Hugo Sigman, ya produjo 90 millones de dosis, que se están terminando en México y Estados Unidos y serán distribuidas en América Latina. Para evitar ese último paso, Vizzotti y Nicolini viajaron a Londres para sellar el contrato.

Pero, en el medio, surgen tres inconvenientes. Por un lado, los tiempos del laboratorio de Sigman serán apretados porque selló un acuerdo con Sinopharm para iniciar la fabricación de la vacuna creada en China.

Por otra parte, la delirante denuncia judicial contra AstraZeneca de parte de la dirigente del PRO / Juntos por el Cambio, Josefina de Elizalde, por la falta de vacunas hace unos meses, hicieron mella en la confianza del laboratorio del Reino Unido.

Por último, el envasado de las dosis de Oxford-AstraZeneca debe hacerse a través de filtros especiales, que son de origen estadounidense y cuya maquinaria para el control de calidad es oriunda de diversas naciones europeas. Todo eso es así por expresos pedidos del laboratorio inglés. Habrá que ver si algún laboratorio nacional acepta esas condiciones.

Por otro lado, el Gobierno Nacional firmaría un acuerdo con el laboratorio chino Sinopharm para iniciar la producción a gran escala en nuestro país. La idea es contar con un enorme stock para vacunar con refuerzos durante 2022 y también para dar inicio a la inoculación de menores de 18 años.

En ese punto, y tal como sucederá con AstraZeneca si se llega a un acuerdo, Argentina podría comenzar con la fabricación de millones de dosis de Sinopharm durante 2022. Para eso, se encuentran en tratativas con varios laboratorios porque la producción será para vacunar a nivel nacional pero también para exportar dosis a todo el continente.

Por último, con estos dos horizonte planteados, Argentina pretende lograr la independencia en materia de vacunas. De esa forma, y con los acuerdos cerrados, podrá hacerle frente al posible escenario de un rebrote o del surgimiento de nuevas variantes de peligro. Lo cierto es que falta menos para que la pandemia llegue a su fin. Mientras tanto, los únicos caminos que quedan son los de los cuidados y en de las vacunas.