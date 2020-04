El Gobierno patea deuda, 48 muertos y nuevo certificado para circular: las 7 noticias del día

Ginóbili pidió “aprender de los errores que se cometieron en Estados Unidos”

El exbasquetbolista Manu Ginóbili relató la dura situación que atraviesa los Estados Unidos y reclamó a los argentinos que aprendan de los errores. Aseguró que en ciudad de Nueva York o Miami “la están pasando muy mal”. Sólo en las últimas 24 horas hubo más de 1.200 muertos. “Indudablemente subestimaron la situación y ahora está fuera de control”, lamentó el astro del básket.

“En Estados Unidos no se instauró la orden de quedarse en casa. El Gobierno le dejó la decisión a cada estado y no muchos lo hicieron. Ahora la están peleando durísimo por un montón de deficiencia”, remarcó Ginóbili, que pidió “tratar de que no se llegue a ese punto” en Argentina.