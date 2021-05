Quienes se escaparon por el finde XL no podrán regresar: todo lo que tenés que saber

El Gobierno remarcó durante las últimas 24 horas que las personas que se encuentran fuera de sus respectivas jurisdicciones, por haberse ido de vacaciones, tendrán que esperar al 31 de mayo para poder regresar debido a que hasta esa fecha el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que estableció las restricciones impide el traslado de personas entre provincias salvo que se trata de esenciales.

Una de las últimas voces al respecto fue la de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien en declaraciones a la prensa manifestó que seguirán los controles y que la gente que se encuentra en otras provincias u localidades tendrá que esperar para regresar. Asimismo, advirtió que quienes salieron hacia lugares turísticos como la Costa Atlántica, no podrán regresar y serán sometidos a "una causa penal, a una imputación”.

"Estaremos alertas mañana martes, porque el turismo está prohibido y si hubo gente que se fue no va a poder volver y eso lo vamos a evitar", dijo la ministra, quien agregó que "de todas formas bajó muchísimo la circulación”. En el Gobierno remarcan que todos estaban advertidos de que el transporte de pasajeros sería solamente para esenciales, que no se cortarían las rutas, ni las frecuencias de colectivos y aviones, pero que el control se endurecería. “Los esenciales no van a tener problema, los que no lo sean sí”, remarcó una alta fuente oficial.

Frederic, además aseguró que la circulación de vehículos en todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires y en la región del AMBA disminuyó un 66 por ciento respecto al fin de semana pasado, y que el acatamiento a las medidas dispuestas en el último decreto para mitigar los contagios del coronavirus "fue altísimo".

"La circulación vehicular disminuyó en toda la traza del Área Metropolitana de Buenos Aires el 66 por ciento si comparamos el sábado 22 con el sábado 15. Por eso consideramos que hubo un acatamiento altísimo y estamos muy satisfechos", dijo la funcionaria nacional en declaraciones a radio Futurock.

Por otra parte, advirtió que intentarán evitar todo tipo de movilizaciones, como una que está prevista para mañana por agrupaciones "que están en contra de todo y que ni siquiera creen que hay una pandemia".

"Acordamos en una reunión del viernes en evitar las movilizaciones, no están prohibidas pero hay un principio que se impone que es el de la vida y el cuidado, así que las desalentamos", dijo. Frederic agregó que "todo lo que transite por los controles que estamos nosotros, que son los puentes La Noria y Pueyrredón, nos ocuparemos de frenarlas como lo hicimos con anterioridad" y aclaró que "la Ciudad también tiene un compromiso que ha asumido para evitarlas".

"El sector que más nos preocupa es el sector que convoca mañana, que está en contra de todo y ni siquiera cree que hay una pandemia, y es el mas peligroso", agregó.