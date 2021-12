El Gobierno se reunirá con las prepagas por los copagos: a quiénes alcanzaría y el plan para "minimizarlos"

Mientras el Gobierno busca mantener los números de la inflación planchados, las prepagas decidieron, de forma unilateral, cobrar un copago sobre el valor de los servicios médicos de prestadores, sanatorios, centros de diagnóstico y laboratorios. Hasta ahora se supo que tendrá un valor que ronda el 9% y comenzará en enero.

Para llevarlo adelante, le habrían pedido una reunión al Gobierno Nacional para que autorice dichos aumentos. Pero, el encuentro fue suspendido y se realizará mañana. Fuentes oficiales aseguraron que se pedirá la suspensión de dicho copago o que la suba sea mucho menor.

En una entrevista, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, había dicho por la mañana que el gobierno quiere hablar con todos los actores involucrados en el aumento del servicio. Y agregó: “El copago tendrá en los usuarios un impacto y hay que minimizarlo, hay que evitar que el impacto de esto llegue a la gente”.

Según la Federación de Prestadores de Salud (FAPS), la medida está justificada porque el sector vive una crisis. En tanto, desde los prestadores de salud como clínicas, sanatorios, geriátricos y servicios de emergencia aseguraron: “Nuestros ingresos están atrasados respecto a la suba de la inflación. Hay un desfasaje y eso pone en peligro la sostenibilidad del sistema entero”.

Sobre el aumento, Marcelo Kaufman, presidente de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, afirmó: “Todos los prestadores de salud cobrarán el copago de cada prestación a los pacientes de la medicina prepaga y de obras sociales. Se va a cobrar un 9% sobre todo lo que se haga el paciente; por ejemplo, por hacerse un laboratorio que vale $5.000, va a tener que pagar 450 pesos. No es una amenaza para que nos permitan aumentar, en principio es un hecho, salvo que haya algún cambio que cubra la financiación”.

Y completó: “El copago baja mucho la tasa de uso de estas prestaciones. Probablemente mucha gente no se esté atendiendo y lo haga cuando se resuelva. No es novedad que el sistema de salud tiene un problema de financiamiento. Está claro que con la pandemia se agudizaron una cantidad de de problemas en los que el Gobierno ayudó, el Gobierno acompañó. Ahora, la inflación sigue estando. Para irme no muy atrás, solamente me voy a mediados de 2021, nosotros teníamos que firmar una paritaria. La paritaria repercute en el 60% de los gastos de los prestadores de salud que tienen que ver con los recursos humanos. Esa paritaria que se firmó en un principio con un 45% de incremento, o sea, el que cobraba $100 está cobrando $145 en este momento, necesitaba financiamiento”.

Por su lado, el dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt afirmó: “Hay un aumento justo y correcto que los prestadores tienen que recibir y que los financiadores dicen: ‘Nosotros venimos con unas cuotas actualizándose muy por debajo de la inflación y los recursos no alcanzan’. El malo de esta situación es la inflación”

En ese sentido, y en la previa de la reunión con el gobierno, el titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS) finalizó: “Lo único que pido es no llevar esto a una pelea de intereses, a una situación en la que aparezcan o los prepagos o los prestadores como los malos. Mientras no se contenga el aumento del costo de vida que es galopante, desastroso y monstruoso, estos problemas se van a ir suscitando todos los días”.



Entre los prestadores que se acoplaron a la medida se encuentran Cemic, Femedica, Galeno, Medife, Swiss Medical, Medicus, Omint, Obra Social Luis Pasteur y OSDE. Todas esas empresas y obras sociales tuvieron aumentos constantes durante 2020 y 2021, sin tener en cuenta las subas exorbitantes durante el período 2015-2019, bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Aunque el gobierno no tiene forma de prohibir la aplicación de un copago, la estrategia es llegar a un acuerdo de palabra para frenar dicho aumento o que sea un porcentaje mucho más bajo al 9% pretendido por las prepagas.