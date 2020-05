El Gobierno trabaja para habilitar "salidas recreativas" para los fines de semana en CABA y en provincia de Buenos Aires

Está prácticamente acordado: en la próxima fase de la cuarentena se concretarán las "salidas recreativas" que había propuesto el presidente Alberto Fernández para la fase actual, y que sólo están vigentes en este momento en diez provincias. La idea es que no sean todos los días, sino los sábados o los domingos, y con alguna clase de registro. Al mismo tiempo, es probable que las nuevas excepciones a la cuarentena incluyan la apertura de algunas actividades comerciales, tales como kioscos, librerías, mueblerías, jugueterías y empresas de mudanza.



El Presidente estuvo reunido con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en la residencia de Olivos. En la reunión también se habló de consensuar la modalidad de "take Away", es decir que los clientes puedan pasar a retirar comida para llevar por los restaurantes.

Las medidas se tomarán en conjunto con la provincia de Buenos Aires, en atención a que CABA y la llamada AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires) son las zonas con más casos de coronavirus en todo el país. Se trata de salidas en un radio no mayor de 500 metros y por un lapso no mayor a una hora.



Si la situación sanitaria llegara a empeorar, las medidas podrían volver atrás hacia una cuarentena más restrictiva. En la quincena anterior, las "salidas de esparcimiento" habían sido desestimadas por la Ciudad de Buenos Aires junto con las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe". El Gobierno estudia alguna modalidad de registro o escalonamiento de estas salidas. .



Al mismo tiempo, también se analizan los protocolos y las medidas sanitarias a considerar para poder habilitar las actividades comerciales que pidió el gobierno porteño. de manera tal que permita mantener el distanciamiento social y evitar contagios.



En el ámbito de la construcción, sólamente se habilitarán las excavaciones y demoliciones donde haya peligro de derrumbe.