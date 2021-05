Alarma en CABA: el Hospital Fernández ya no tiene camas de terapia intensiva libres

La segunda ola de coronavirus pegó de lleno en Argentina. Claudio Lugo, jefe de enfermeros del Hospital Fernández, advirtió el lunes que las cinco salas de terapia intensiva del nosocomio tienen una ocupación del 100%.

Según explicó en Radio Con Vos, tanto las UTI dedicadas sólo a pacientes de coronavirus como la de emergencias -reconvertida también para recibir a enfermos de Covid-19- ya no tienen camas disponibles.

"Las otras dos son para recuperados de Covid, o alguna emergencia que pueda surgir que está en el Hospital o que venga de afuera", agregó Lugo.

De acuerdo al especialista, en los últimos dos años, el Fernández pasó de tener 16 camas de terapia intensiva a poseer 50. Además, el número de enfermeros se duplicó pero los nuevos empleados "trabajaron en clínicas pero no con la experiencia que uno requiere en una sala de terapia intensiva".

Por otra parte, aseguró que la mortalidad de enfermos en esta segunda ola es mayor ya que "hay menores de 60 años, de 50, de 40, la franja etaria ha bajado bastante", y entre los fallecidos menores de 60 hay personas sin comorbilidades.

"Esa es la lucha diaria que tenemos. El virus es más virulento, de rápido inicio y va devastando a los pacientes de forma increíble", agregó.

Al mismo tiempo, remarcó la importancia de la vacunación contra el coronavirus. "Los vacunados no entran en terapia intensiva. Tenemos colegas que han sido vacunados con las dos dosis que contrajeron Covid pero no están graves. Tienen la sintomatología pero no requieren un cuidado intensivo", explicó.

Paralelamente, en diálogo con Infobae, Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, expresó que "lamentablemente, los datos de alta ocupación de camas de unidades de terapia intensiva son una dramática realidad del país".

"Significa que hubo un incremento del 4% de ocupación en un semana: 524 camas más ocupadas en números absolutos", precisó. "Ese porcentaje es un promedio de todas las unidades de terapia intensivas del país. Pero cada vez hay más terapias intensivas que están en el 80 y 100% de ocupación. Los pacientes con COVID-19 llegan a ser el 60% en varias unidades".