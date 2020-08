El impacto real en la tarifa tras el DNU y la consigna "no es contra Clarín": las noticias del día

Ambrosini: "No es contra Clarín, ni Telefónica, ni Claro, ni Cablevisión. No se hizo para eso"

Otro de los que habló sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en materia de telecomunicaciones fue el titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, que en declaraciones al sitio Infobae manifestó que no se trata de una normativa contra el Grupo Clarín.

“Esto es para todo un sector, que es muy amplio además. No es contra Clarín, ni Telefónica, ni Claro, ni Cablevisión. No se hizo para eso. Veníamos hablando con las empresas con las que tenemos buena relación. Les pedimos que acompañen y que se pongan a la altura de las circunstancias, porque el país no soporta grandes aumentos en servicios esenciales como los que prestan, que son pilares en este contexto de pandemia. Yo no me meto en la economía de las empresas, pero les planteamos que el aumento era demasiado y se propuso que el próximo sea el año que viene. Y no pasó. Por eso el Gobierno tomó esta medida, que acompaño”, aseguró Ambrosini.