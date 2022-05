El Indec informó que el censo digital ya fue realizado en el 40% de los hogares

El 18 de mayo, Argentina será el escenario de un nuevo censo nacional. A lo largo de los años y con el avance de la tecnología, ahora el Estado cuenta con nuevas herramientas para conocer a fondo cómo viven los habitantes. En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que el censo digital ya fue realizado en el 40% de la nación.

En una entrevista, el director del instituto, Marco Lavagna, afirmó: “Los números dicen que unas 18 millones de personas ya realizaron el cuestionario digital. Es un éxito, si se quiere, de toda la sociedad. Solo en el día de ayer entraron más de 750.000 viviendas a censarse”.

Y completó sobre el cuestionario online y cuándo debe realizarse: “Quería resaltar la gran participación del censo digital. Nos ha sorprendido el nivel de aceptación que ha tenido esta herramienta. Además le pedimos a la ciudadanía realizar el trámite virtual con tiempo para evitar los congestionamientos”.

En ese contexto, Lavagna habló sobre la importancia del censo y explicó: “Los censos son la herramienta que permite planificar a largo plazo. No sirve para la coyuntura sino para la planificación hacia donde queremos ir como país. Es importante tener buenos censos que nos den datos de calidad. Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede corregir”.

Por otra parte, el funcionario afirmó que desde la tarde del lunes comenzará el censo para personas en situación de calle en todo el país. “Nos va a permitir tener por primera vez el número exacto de personas efectivas en situación de calle y personas en vulnerabilidad de situación de calle”, detalló durante la nota.

Además desde el Indec informaron que se mantendrán las dos maneras para realizar el censo. Al censo digital, que se puede responder online, la ciudadanía también tendrá la chance de realizar la entrevista de forma presencial en la vivienda durante el día operativo, es decir, el miércoles 18, que será feriado.

El censo se realiza cada 10 años. La última vez fue hecho en 2010 pero por la pandemia de coronavirus, fue suspendido durante 2020. De esa manera, el Gobierno Nacional estableció que el 18 de mayo sea feriado para que los censistas puedan pasar por los hogares y realizar los cuestionarios de rigor o bien que los habitantes les brinden el código del censo digital.

Dicho cuestionario realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) e informaron desde su sitio web: “Como organismo rector que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales de acuerdo a la Ley 17.622, es el responsable de la planificación y ejecución de los censos”.

Además, explicaron que el censo es obligatorio para todas las personas que vivan en suelo argentino. Así está establecido por la Ley 17.622 de 1968. Aquellos personas que “no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos recibirán un castigo o pena económica”.

En la actualidad, los valores de las multas, que son actualizadas semestralmente por el Indec y que fue publicada por última vez en el Boletín Oficial el día 22 de febrero de 2022, serán de $1076,36 como mínimo y de $106.799,35 como máximo.