El Indio Solari habló sobre el avance del mal de Parkinson: "Es una enfermedad muy invalidante"

Carlos “Indio” Solari suele hablar muy poco con la prensa desde sus épocas como cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con contactos esporádicos, aprovechó el anuncio de la gira de su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado por España (de la cual participará de forma virtual) para volver a poner sobre escena su batalla contra el mal de Parkinson, que hizo público en 2016 durante su show en la localidad bonaerense de Tandil.

En una entrevista con la radio española Rock FM, Solari relató cómo es su vida diaria contra la enfermedad. “Es una enfermedad muy jodida, muy invalidante, voy camino a eso...se nota la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida. Pero también tengo la posibilidad de hacerme un tratamiento que me mantiene...yo estoy en ascensión hace como siete años ya”, sostuvo.

“En general la gran pregunta que me hago es cómo hace...porque todo el todo tiempo jode, estás contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra como una contractura que quedo como un enano de yeso. Pero me imagino y me emociona eso también porque es una de las problemáticas sociales, lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y no tiene ni kinesiólogo, ni la apomorfina, ni la pileta con agua tibia para hacer su gimnasia de elongación. Debe ser un padecimiento infinitamente mayor y encima creo que en un par de años se lo lleva”, agregó.

“Yo sinceramente me siento bien, inclusive me abstraigo mucho del trabajo, estoy pintando, escribiendo y mucho, porque es la manera de apartarme del dolor permanente de esas contracturas que el cuerpo tiene, abstraído en esas cosas. Ahora, cuando dejo de hacerlas, en los horarios de descanso, se viene el golpe. No es sopita, es una enfermedad jodida. Pero, por el momento, no me impide en absoluto hacer lo que a mí me interesa, me gusta y lo que decidí hacer hace 40, 50 años”, agregó al ser consultado sobre cómo se siente normalmente.

Pero ese no fue el único tema que trato a lo largo de la entrevista. Junto con confirmar que participará de forma virtual de la gira también aprovechó el momento para recordar algunas de las cuestiones que lo hicieron uno de los vocalistas más importantes de la historia del rock argentino.

"Lo mío fue tener bandas de combate, no de entretenimiento. Está determinado por circunstancias de una política no partidaria ni mucho menos, sino de la política del éxtasis, que viene de los años sesenta con los jóvenes levantándose contraculturalmente", dijo. Solari agregó que "la gente ha sido desinformada siempre por los medios sobre todo lo que es popular y tiene crítica social. Me ha tocado pelear contra eso porque cuando sos independiente, no tenés ningún palo para rascarte”.

"Me gusta la buena vida, sobre todo porque la derecha me acusa muchas veces de ser millonario de izquierda. Pero, en realidad, cuando uno hace una producción independiente, tiene que ser capaz de luchar contra poder, porque si no te dejan seco", consideró.

La gira de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado pasará por Barcelona el 31 de marzo, el 2 de abril en abril en Palma, el 7 en Madrid, el 8 Valencia y el 9 en Málaga.