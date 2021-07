El informe del Correo que acorrala a Macri y la crítica de Quirós por los varados: las 7 noticias del día

Para Evo Morales hay pruebas de la participación de Macri en el golpe de Estado

El ex mandatario de Bolivia Evo Morales afirmó ayer que sufrió un golpe de Estado con apoyo "externo con Estados Unidos a la cabeza", similar a "un Plan Cóndor del Siglo XXI", y aseveró que el ex presidente Mauricio Macri, acusado de enviar material bélico a los sediciosos, "no fue compañero, vecino ni amigo" y que hay "pruebas" que lo involucran en esa asonada.

Además afirmó que el exjefe militar Jorge Terceros Lara, quien le agradeció al gobierno de Macri el envío de ese armamento para reprimir protestas sociales, "quería ser presidente", y reveló que rechazó el pedido de los sediciosos de "comprar balas para matar al pueblo".

También reveló que hubo un ofrecimiento de 50 mil dólares a su personal de seguridad para que lo entregaran a los golpistas y que Estados Unidos ofreció un avión para sacarlo de Bolivia, pero esa propuesta le "dio risa" y sospechó: "nos iban a llevar a Guantánamo".

"Desde el primer momento supe que fue un golpe externo, no solo interno, estaban a la cabeza Estados Unidos y países donde imperaban gobiernos de derecha", dijo Morales por C5N al referirse al movimiento que terminó con su derrocamiento y el ascenso de Jeanine Áñez a la Presidencia.

Morales sostuvo que a fines de 2019 "montaron redes sociales desde países vecinos" para socavar su Gobierno. Dijo que se planteaba "una lucha ideológica, una lucha de clases" y destacó la aparición de "nuevas pruebas sobre la participación del expresidente de Argentina en el golpe de Estado".

"Estoy convencido de que hubo un Plan Cóndor del siglo XXI, con participación también de algunos jerarcas de la Iglesia católica por ejemplo", dijo Morales, al relacionar la situación con lo que fue el plan de represión de las dictaduras latinoamericanas de los años 70.