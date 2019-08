El lado oscuro de la Luna: acusan a una astronauta de robar dinero a su ex mientras estaba en el espacio

La astronauta Anne McClain, que pasó 203 días en el espacio durante este año, fue denunciada por su ex esposa, Summer Worden, quien la acusó de haberle robado la identidad y de haber accedido indebidamente a sus cuentas bancarias para sacarle dinero mientras estaba en el espacio.

La piloto de la institución espacial se separó de su mujer, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el año pasado, y actualmente se encuentra en una disputa por la custodia de su hijo de seis y por la separación de bienes de la pareja.

McClain ganó mucha fama cuando fue elegida para llevar a cabo la primera caminata espacial de mujeres a la NASA, proyecto que finalmente se canceló. A pesar de eso, la astronauta siguió con sus actividades habituales desde la Estación Espacial Internacional (ISS), y luego de volver de una misión de seis meses, finalmente habló de la denuncia en su contra.

"No hay ninguna verdad en estas afirmaciones. Hemos pasado por una dolorosa separación personal que, por desgracia, ahora está en los medios de comunicación. Agradezco el apoyo y me reservo el comentario hasta después de la investigación. Tengo plena confianza en el proceso del investigador general", explicó McClain en su Twitter para contrarrestar las versiones.

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.