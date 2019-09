El mago abusador: denuncian a un hombre por drogar, amenazar y manosear a nenes de un jardín de infantes

Un hombre de 34 años fue denunciado, acusado de abusar y amenazar a nenes de entre tres y seis años en un jardín de infantes de Lomas de Zamora. Se trata de un mago llamado Paulo, y de acuerdo con el relato de una de las niñas la obligaba a ingerir una sustancia y luego a quitarse la ropa.

La denuncia fue realizada por un grupo de padres y madres del jardín de infantes 917, ubicado en el partido de Lomas de Zamora, que relataron ante la Justicia algunos de los comentarios realizados por los niños de distintas salas. Según informó el diario Crónica, las dudas de la comunidad escolar comenzaron a partir del comentario de una de las nenas, de seis años, que le contó a sus padres que el mago le había dado una sustancia para ingerir y que luego le quitó la ropa.

Me levantó la remera, me puso el dedo en la boca, me tocó".

Con el correr de los días se sumaron otros testimonios similares, con nenes que comenzaron a hacer preguntas dentro de sus casas luego de la visita del mago, que visitó en varias ocasiones el jardín durante agosto. De acuerdo con las denuncias, la situación de abuso se repetía y ocurría detrás del telón del escenario, donde el hombre de 34 años realizaba sus shows.

“ME TOCÓ Y COLOCÓ UN CUCHILLO EN MI PERA”

Los relatos de las víctimas fueron claves para que los padres impulsaran la denuncia. “Me levantó la remera, me puso el dedo en la boca, me tocó, colocó un cuchillo en mi pera y me dijo que no diga nada, que es un secreto que tiene él conmigo”, relató la nena de seis años, que apuntó a “Juan”, el nombre de fantasía que utilizaba el mago.

“Mientras que las señoritas estaban en las salitas, el mago estaba en el patio con nosotros. A algunos nos hizo ponernos contra la pared, nos bajó los pantalones, nos tocó y, después, lanzó cuchillos que impactaban muy cerca nuestro”, contó otro de los niños. Algunos de los relatos coincidieron en que el hombre los obligaba a consumir un “polvo blanco” y que después de probarlo “los títeres del mago se movían y aparecieron en el patio del colegio figuras extrañas, monstruos”.

Más allá de estar siendo investigado en la Justicia, por el caso también se abrió un sumario en el Ministerio de Educación bonaerense. El inspector regional Fernando Boveda sostuvo que apartaron a la directora del jardín de infantes, y señaló que la participación del mago en actividades escolares no había sido comunicada a las familias, tal como marca la normativa. De hecho, destacó que la investigación surja a partir de la denuncia de las familias.

Además, el funcionario indicó que se pusieron a disposición de la Justicia para que avance la causa, e informó que buscan normalizar la situación del jardín. Además, afirmó que pusieron a disposición de la familia a psicólogos para contener a los chicos y colaborar con ellos.