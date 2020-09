El maquinista de la Tragedia de Once admitió que había anulado los frenos del tren antes del choque

El maquinista condenado y detenido en el penal de Marcos Paz por la tragedia de Once, Marcos Córdoba, admitió recientemente ante una psicóloga y una trabajadora social "haber anulado el dispositivo (de freno) del hombre muerto" antes el impacto que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012.

Las palabras de Córdoba quedaron asentadas en un informe de los primeros días de este mes elaborado por la psicóloga María Dolores Carbia y la trabajadora social Silvina Blanco, en el marco de un pedido de su defensa para que se le conceda la libertad condicional dado que está por cumplir las dos terceras partes de su condena.

“Yo soy responsable de haber anulado el dispositivo del hombre muerto, pero eso no me impidió frenar el tren, yo activé los frenos manuales”, dijo Córdoba, según consta en el informe.

El motorman admitió haber anulado el dispositivo del hombre muerto en una pericia psicológica.

Entre las declaraciones que quedaron asentadas en la pericia psicológica, producto de una charla que las especialistas tuvieron con Córdoba a través de la plataforma virtual Zoom, el maquinista se refirió a su detención: "No sé si es justo o no, yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir".

El motorman podría salir en libertad porque esta por cumplir los dos tercios de la condena.

"Me cargaron culpas de otras personas. También son responsables los empresarios que no habían hecho las inversiones", continuó el maquinista condenado a tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo, por la tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012 en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.

Tras esta charla, las especialistas concluyeron que el maquinista estaba lúcido y orientado en tiempo y espacio en el momento en que reconoció que había desactivado el dispositivo de los frenos, y que además durante la entrevista se mostró respetuoso y colaborador.

"Respecto de los hechos por los que resultara condenado, se responsabiliza por acciones que considera erradas en el desempeño de funciones negando intencionalidad explícita de cometer un delito, apelando a cierta minimización de los resultados posibles de esa maniobra que consideró naturalizada", indicaron tanto la psicóloga como la trabajadora social en su informe.

Ante esta situación, esta tarde familiares de los fallecidos de Once sacaron un comunicado para dejar en claro que este dato de la anulación del dispositivo de hombre muerto ya había sido contemplado en el 2012, tras el resultado de las pericias técnicas.

"No hay ningún hecho nuevo o que no fuese conocido por alguna de las partes hasta el día de hoy. La difusión de la pericia psicológica que de ningún modo debió haberse adentrado en cuestiones de técnica ferroviaria absolutamente ajenas a las profesionales que evaluaban a Córdoba vulneran el secreto médico", indicaron en el escrito.

Del mismo modo, señalaron que el "sistema de hombre muerto" es un mecanismo que se usa en caso de una descompensación del conductor, pero que en verdad "los sistemas de frenado que no debieron fallar fueron otros". "Tanto el freno principal como el de emergencia y el de guarda fallaron en su capacidad operativa por la carencia estructural, el abandono y la falta de inversión", sumaron.

Los familiares de los fallecidos indicaron que el motorman ya había dicho lo de los frenos hace años.

Además, sostuvieron que la responsabilidad de Marcos Córdoba ya quedó totalmente probada, y que por ese motivo en diciembre de 2015 fue condenado a tres años y tres meses de prisión efectiva.

"Es el último en una cadena de responsabilidades que comenzó mucho antes del 2012 en los despachos de los asesinos de escritorio. Ahora otros condenados y abogados intentan instalar una supuesta confesión que no es tal. Esto responde nuevamente a una operación de prensa, que en incontables ocasiones pretendieron instalar para lavar sus culpas. El juicio Once 1 tiene sentencia firme de la Cámara Federal de Casación Penal. Ya no hay hechos que esclarecer. Estamos hartos de campañas sucias y de quiénes se prestan a su difusión", aclararon.

Más allá de la declaración del imputado, la anulación del "freno del hombre muerto" ya había sido tenida en cuenta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 cuando dictó la sentencia condenatoria para Córdoba y otros acusados como el empresario Claudio Cirigliano y el ex funcionario Ricardo Jaime.

"Marcos Córdoba violó las reglas de buena conducción ferroviaria al superar los límites de velocidad máxima establecidos para el recorrido e ingreso a la estación terminal, al disponer la anulación del freno de emergencia conocido como ´de hombre muerto, y al aplicar en forma tardía -y sin los recaudos que ameritaba- un sistema de detención que se presentaba con el fenómeno de ´freno largo´”, señalaron entonces los jueces del TOF 2.