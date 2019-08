El mate y el amor: por qué James Hetfield, líder de Metallica, es casi un argentino más

Pasan las décadas, pasan los gobiernos y pocas cosas quedan incólumes en el alma argentina. Una de ellas, sin embargo, es el amor que gran parte del público rockero tiene por Metallica.

Y la banda se lo retribuyó semanas atrás anunciando un show en el Campo de Polo en plena crisis económica. La cita será el 18 de abril del 2020 y los tickets ya están en preventa.

El toque argentino

Lo cierto es que Metallica tiene un lazo directo con nuestro país: Francesca Tomasi, la esposa del cantante y guitarrista James Hetfield, es argentina. Nacida en Rosario, partió con su familia a Estados Unidos en la infancia y se instaló en la localidad de Vail, en el estado de Colorado.

Allí, cursó la escuela secundaria en el colegio Overland y luego se dedicó al diseño de vestuario. Fue así que comenzó a trabajar junto a Metallica en la gira Wherever I May Roam, con la cual la banda promocionó su Black Álbum.

Además de una gran oportunidad laboral, el tour fue el ámbito donde comenzó a florecer el amor entre Francesca y James, quienes comenzaron su relación en 1992 y se casaron cinco años después.

Vida tranquila

En 1998, la rosarina fue madre de la primera hija del matrimonio, Cali. Dos años después llegó Castor y en el 2002 nació Marcella. Buscando una vida tranquila y rodeada de bellezas naturales, la familia decidió instalarse en Vail, la ciudad en la que Tomasi pasó su infancia y adolescencia.

Allí, Hetfield se dedica a actividades absolutamente alejadas del estereotipo de una estrella de heavy metal: practica la apicultura y cuida de varios animales de granja. Otro de sus gustos es la caza, que ocasionalmente suele practicar en cotos de la patagonia argentina, donde la familia de Francesca tiene una finca. También es aficionado del "tuneo" de autos y motocicletas vintage.

Una ayuda invalorable

Luego de pasar varios años como adicto al alcohol, Hetfield decidió ingresar a rehabilitación en el 2010 y, según asegura, su esposa tuvo mucho que ver con la decisión. En una entrevista radial, la señaló como la responsable de ayudarlo a "madurar" y a lidiar con sus "problemas de ira".

Francesca, además, no tuvo reparos en ponerse firme cuando la adicción de James se volvió problemática. "Me echó de la casa y eso me asustó", reveló el músico en diálogo con el conductor Joe Rogan. Me dijo 'tenés que ir a algún lugar a solucionar ésto', así que lo hice".

Más allá de esta influencia decisiva, la rosarina también ha logrado "pegarle" algunas costumbres argentinas a Hetfield: en varias postales de ensayos de Metallica, puede apreciarse que lo acompañan constantemente un mate y un termo.