El mayordomo de Lady Di reveló que el calvario de la princesa fue peor al que muestra The Crown

De acuerdo a una encuesta de FocalData, el estreno en noviembre de la cuarta temporada de The Crown trajo un deterioro de la imagen de la monarquía británica para un 23% de sus espectadores.

Una de las principales razones parece ser la representación del trato frío y a veces hasta agresivo que el príncipe Charles (Josh O'Connor) le dispensa a su esposa Diana (Emma Corrin).

Y en ese sentido, el ex mayordomo de la princesa de Gales, Paul Burrell, aseguró que su vida era incluso más difícil de lo que muestra la serie, que recién estrenará su quinta temporada en 2022 renovando una vez más su elenco.

"Estaba realmente sola", señaló en diálogo con The Sun. "Charles simplemente no estaba interesado en Diana y fue todo menos discreto acerca de su aventura con Camilla".

El mayordomo señaló que el príncipe "Estaba casado con una de las mujeres más bellas del mundo, pero no la cuidó" y reveló algo que Diana le confesó. "Me dijo: 'Cuando me casé pensé que mi esposo estaría ahí, me cuidaría, apoyaría y animaría, pero no lo hace'", recordó.

Enfrentamiento total

Burrell además aseguró que la princesa "ni siquiera recibió el apoyo de sus suegros", la reina Elizabeth II y el príncipe Philip. "De hecho, la familia se había vuelto en su contra", describió. "Una vez escuché a la Reina Madre decir: 'Diana es tan estúpida, ¿no se da cuenta de que los hombres tienen aventuras?'. La familia real no podía soportar lo popular que era Diana entre el público y eso la alejó de todo".

De acuerdo con el ex mayordomo, a Charles también le molestaba la popularidad de su esposa. "Recuerdo que una vez Diana bajó las escaleras con un hermoso vestido blanco y negro y él le dijo que parecía de la mafia", describió. "Incluso desde antes ella ya era infeliz, lo que la llevó a desarrollar un trastorno alimentario. Comenzó justo antes de que se casara, ella misma me lo contó todo".