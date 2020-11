El médico de Diego Maradona se presenta ante la Justicia tras ser imputado por homicidio culposo

Luego del allanamiento de ayer y después de que la Justicia lo imputara formalmente, el neurocirujano Leopoldo Luque, el último médico que atendió a Diego Armando Maradona, se presentó esta mañana ante la Fiscalía General de San Isidro para brindar una declaración espontánea en el expediente ante el fiscal general, John Broyad.

La presentación de Luque llega horas después de que efectivos de la DDI de San Isidro allanaran por orden del juez de Garantías de San Isidro, Orlando Díaz, la vivienda del médico en Adrogué y su consultorio personal en el barrio porteño de Belgrano, sobre la avenida Del Libertador.

Luque fue imputado formalmente por homicidio culposo en el expediente que investiga cómo se produjo la muerte de Maradona y que busca determinar cuáles fueron las circunstancias y si existió mala praxis, negligencia o impericia en la atención que debía recibir El Diez en su vivienda del barrio San Andrés, de Tigre, a donde fue externado tras una cirugía de la cabeza por un hematoma subdural. En el expediente consta que en la propiedad no había elementos como desfibriladores o equipos de monitoreo.

Luque a través de su abogado buscará presentarse esta mañana de manera espontánea para declarar en el expediente. A través de su abogado, Julio Rivas, el médico sostuvo que hasta ahora no fueron notificados y que no tuvieron acceso al expediente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ayer el domicilio y el consultorio de Luque fueron allanados y se secuestraron la historia clínica de Maradona, teléfonos celulares, computadoras, un sello médico y otros elementos que podrían ser claves para la investigación judicial que investiga la muerte del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

Luque fue el último médico personal de Maradona y quien estuvo a cargo de la cirugía de cabeza realizada semanas atrás en la clínica Olivos, a raíz de un hematoma subdural. Los allanamientos de ayer fueron solicitados por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, quien junto a sus pares Broyad, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren ya tomaron una serie de declaraciones testimoniales que podrían ser fundamentales en la investigación. Sin ir más lejos, durante el fin de semana declararon las hijas de Diego, Dalma, Gianinna y Jana Maradona.

La causa investiga un presunto homicidio culposo (una muerte que se produce sin intención) por impericia o negligencia médica. Ayer durante una breve conferencia de prensa, Luque afirmó que estaba “a disposición de la Justicia”. “Están buscando un culpable, no se entiende qué están haciendo. Sé lo que hice y cómo lo hice. Tengo todo para mostrar. Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor que se podía hacer con Diego”, agregó Luque.

Además, dijo que está “muy mal” porque se murió su amigo. “Él necesitaba ayuda. No había forma de entrarle, él tenía autonomía, él decidía todo el tiempo. Yo no podía decirle ‘sobre este tema no podés decidir’. Diego era muy difícil, me echó un montón de veces de su casa, me echaba y después me llamaba. Esa era la relación que teníamos”, dijo.

“Yo no era supervisor de una supuesta internación domiciliaria. ¿Cómo le vas a clavar una internación domiciliaria a un tipo que no quiere ni a un acompañante terapéutico? No sé de quién es la responsabilidad. Yo no lo manejaba, Diego era un paciente en condiciones de alta. Soy responsable de extenderle la vida y mejorarle la vida hasta lo último”.